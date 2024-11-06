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陷低潮聽到爺爺1句話噴淚！李晉瑋下秒發現真相糗了

李晉瑋（小山泉提供）李晉瑋（小山泉提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李晉瑋推出新單曲〈在黑暗中的我們〉，回顧25歲與公司解約、樂團解散，陷入人生黑暗期的自己，透露當時全靠家人朋友走出谷底，尤其是爺爺的叮嚀，更是讓他幾乎噴淚。

2024年對李晉瑋來說是個充滿動力的一年，陸續推出新單曲〈獨角仙人〉並展開北中南小巡演的他，預告2024年底將推出籌備已久的新專輯。他分享〈在黑暗中的我們〉的靈感，來自某個下著滂沱大雨的夜晚：「當時和一位朋友結束工作之後，我們在便利商店買了一些飲料，坐著聊聊那些我們想一起努力的未來藍圖與渴望，他跟我說了他辛苦的背景，也提到不知道他憧憬的那個未來什麼時候才到，回家之後，我也不知道為什麼就拿起吉他，寫了這首歌。想透過這首歌來告訴他，無論經歷什麼黑暗，請記得還有我在。」

李晉瑋（小山泉提供）李晉瑋（小山泉提供）

提到自己的沈潛時期，李晉瑋25歲時和待了好幾年的公司解約，同時自己的樂團也休團了，當時他不免焦慮未來的音樂事業該怎怎麼辦，停滯的狀態讓他有種陷入黑暗的的感覺，然而當時他靠著朋友和家人的鼓勵及振作慢慢走出迷霧，也恢復了積極樂觀的狀態。

李晉瑋（小山泉提供）李晉瑋（小山泉提供）

李晉瑋笑說：「我的家人、朋友都非常挺我，真的最感動的一次卻帶著一些幽默搞笑，記得是在剛和前公司解約的時候，某次回爺爺家，要離開的時候，我上了駕駛座準備開車走，搖下車窗時，爺爺突然對我說了一句『要記得加油喔！（台語）』，我當下眼淚差點噴出來，但下一秒我就看到我的油箱裡真的快沒油了…才意識到原來他是真的要我記得加油....。」

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