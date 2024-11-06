曾遇恐怖男房東監視！Yuri嚇傻急搬家 鬆口談感情曝「同居人身分」

Yuri以品牌好友身分出席記者會。（東昇空調提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕Yuri今（6）日出席空調品牌活動，提到個人夏天電費是冬天的3倍，最高曾經2個月付了6千多，而Yuri目前跟妹妹住一起，雖然偶爾會鬥嘴，但有人互相照顧覺得蠻好的，過去曾遇過變態房東在房門裝監視器，注意她一舉一動讓她嚇到趕緊搬家。

Yuri與妹妹感情好，兩人目前住在一起雖偶有鬥嘴但仍相處融洽，「如果沒有跟妹妹一起住，我會很孤單，雖然被唸也會不爽，但一下又好了，可以互相照顧的感覺蠻好的。」她過去有過數十次搬家經驗，曾遇過變態男房東，會在房門裝監視器注意她幾點回家、幾點洗澡，讓她嚇得趕緊逃離。

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Yuri以品牌好友身分出席記者會。（東昇空調提供）

擁有亮麗外型的Yuri常被拍到身邊有不少護花使者，被問到是否曾在感情上遇到「中央空調」，她則笑回蠻多的，「現在男生都很呵護女生，想保持好形象。」至於戀情部分她沒有多說，僅表示自己重心在工作上，家人也沒有催婚，「感情狀態是順其自然，沒有特別想要去避諱，想過好自己的生活，私事不用過度關注。」

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