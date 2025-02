上尉詩人暌違6年再來台！笑曝開唱前「檢查看褲襠拉鍊」

英國「上尉詩人」詹姆仕布朗特下個月將暌違6年再度來台開唱。(華納音樂提供)

〔記者許世穎/綜合報導〕英國「上尉詩人」詹姆仕布朗特(James Blunt)迎來出道20週年,除了推出首張經典專輯《不安於室》(Back To Bedlam)豪華珍藏盤,也將暌違6年於12月3日再度來台開唱,帶領歌迷回顧過去經典與新專輯的精選曲目,他也表示這會是一場「精選集之旅」,希望透過這次巡演讓粉絲一起體驗那段歲月的情感。

對於台灣的印象,詹姆仕坦言非常期待再次拜訪,「台北是一座很棒的城市,我非常喜歡吃街邊小吃、拜訪當地小酒吧,當然還有那場演出,觀眾揮舞著旗幟,唱得那麼動聽,讓我印象深刻。」提到此次充滿懷舊色彩的巡演主題「The Who We Used To Be」,他表示專輯的靈感來自他回顧人生的點滴,「不論是年輕時的迷茫還是今日的成長。」

詹姆仕也說,他的創作常圍繞在「我們將成為什麼樣的人」等人生問題上,愛、失落、希望和恐懼都是他最豐富的創作養分。他的經典曲目《You’re Beautiful》更是唱出對無法長相廝守的遺憾,至今仍在全球累積數億的串流與點擊量。他認為巡演對他來說不只是表演,而是和樂隊及觀眾一同分享音樂的慶典。

至於演出前的準備,詹姆仕笑稱自己唯一準備就是「檢查褲子拉鍊是否拉好」,而巡演過程中最不能缺少的就是手機,因為能隨時與家人聯繫,並偷偷玩遊戲放鬆心情。他也親切地向台灣的粉絲打招呼表示:「你好,台灣!我迫不及待要見到你們了!」

詹姆仕布朗特《不安於室》豪華珍藏盤除了收錄完整10首歌曲之外,更特別獻上豪華CD雙碟盤,超值珍藏多首B-Side曲目加上珍貴的詹姆仕初唱Demo以及獨特版本,還有曾操刀蒂娜透娜、艾美懷絲、希雅等巨星的吉米賀加斯前來製作。「The Who We Used To Be」世界巡演台北站將於12月3日在ZEPP New Taipei登場,門票現正熱賣中,活動詳情請密切鎖定主辦單位搖滾帝國官網官方社群。

