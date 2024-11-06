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上尉詩人暌違6年再來台！笑曝開唱前「檢查看褲襠拉鍊」

英國「上尉詩人」詹姆仕布朗特下個月將暌違6年再度來台開唱。（華納音樂提供）英國「上尉詩人」詹姆仕布朗特下個月將暌違6年再度來台開唱。（華納音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕英國「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）迎來出道20週年，除了推出首張經典專輯《不安於室》（Back To Bedlam）豪華珍藏盤，也將暌違6年於12月3日再度來台開唱，帶領歌迷回顧過去經典與新專輯的精選曲目，他也表示這會是一場「精選集之旅」，希望透過這次巡演讓粉絲一起體驗那段歲月的情感。

對於台灣的印象，詹姆仕坦言非常期待再次拜訪，「台北是一座很棒的城市，我非常喜歡吃街邊小吃、拜訪當地小酒吧，當然還有那場演出，觀眾揮舞著旗幟，唱得那麼動聽，讓我印象深刻。」提到此次充滿懷舊色彩的巡演主題「The Who We Used To Be」，他表示專輯的靈感來自他回顧人生的點滴，「不論是年輕時的迷茫還是今日的成長。」

詹姆仕也說，他的創作常圍繞在「我們將成為什麼樣的人」等人生問題上，愛、失落、希望和恐懼都是他最豐富的創作養分。他的經典曲目《You’re Beautiful》更是唱出對無法長相廝守的遺憾，至今仍在全球累積數億的串流與點擊量。他認為巡演對他來說不只是表演，而是和樂隊及觀眾一同分享音樂的慶典。

至於演出前的準備，詹姆仕笑稱自己唯一準備就是「檢查褲子拉鍊是否拉好」，而巡演過程中最不能缺少的就是手機，因為能隨時與家人聯繫，並偷偷玩遊戲放鬆心情。他也親切地向台灣的粉絲打招呼表示：「你好，台灣！我迫不及待要見到你們了！」

詹姆仕布朗特《不安於室》豪華珍藏盤除了收錄完整10首歌曲之外，更特別獻上豪華CD雙碟盤，超值珍藏多首B-Side曲目加上珍貴的詹姆仕初唱Demo以及獨特版本，還有曾操刀蒂娜透娜、艾美懷絲、希雅等巨星的吉米賀加斯前來製作。「The Who We Used To Be」世界巡演台北站將於12月3日在ZEPP New Taipei登場，門票現正熱賣中，活動詳情請密切鎖定主辦單位搖滾帝國官網官方社群。

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