藍鈞天婚姻亮紅燈 小提琴家老婆也有不滿

藍鈞天和陳羽柔2015年結婚前夕出國旅遊恩愛模樣。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲男星藍鈞天2015年和小提琴家陳羽柔結婚，婚後育有一對子女，近日娛樂圈盛傳2人結婚9年婚姻觸礁，已經鬧到離婚只差簽字最後一步，據悉，藍鈞天抱怨對事業心極強的陳羽柔不顧家，其實，陳羽柔也對藍鈞天有諸多不滿。

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藍鈞天2020年參與舞台劇《莎姆雷特》演出，知情人士爆料當時陳羽柔百思不得其解，為何藍鈞天演戲要天天和女演員黏TT，因此大吃飛醋，夫妻關係一度陷入緊張，陳羽柔更撂狠話大酸藍鈞天：「怪不得你不想殺青！」

藍鈞天與丁春誠、陳紹誠、已故高以翔被封為「時尚F4」。（資料照，記者陳奕全攝）

去年藍鈞天在舞台劇《倒數婚姻》和飾演老婆的徐麗雯有許多言語衝突，兩人排練時被要求即興發揮侮辱另一半話語，徐麗雯聽完藍鈞天脫口而出的酸言酸語後大吃一驚說：「可以聽到很多男性內心的說法，原來我老公是這樣想。」更要藍鈞天回家跟太太道歉。

當時，藍鈞天可能流露出對陳羽柔不滿，才被徐麗雯全看在眼裡。

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