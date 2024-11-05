葛斯齊揭當紅男星特殊性癖好 演藝圈爆料源頭「抵加」

狗仔葛斯齊爆料化妝師與男星之前進行潛規則。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕狗仔葛斯齊上《11點熱吵店》大爆料，揭發一名化妝師對男星進行「潛規則」，甚至流出相關不雅片，葛斯齊並未點名男星是誰，只給出線索：「正在火起來了」。

葛斯齊說，這名男星很厲害，為了拓展人脈把腦筋動到化妝師身上，「他本來就在二線，但是因為他需要擴充他的人脈，他一直接不到好的戲，可是這個女化妝師太有名，他所做的都是一線的劇組，所以要去幫一些大明星牽線」。

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葛斯齊表示這次收到的爆料雖然不是明星，但這個化妝師真的太有名。（翻攝自YouTube）

葛斯齊進一步說明，通常潛規則的對象大多是副導、攝影、製片這類能夠提供鏡頭、畫面的人，有些女生就會透過「獻身」方式爭取畫面。葛斯齊形容「有些女生就一直獻身，從18線拉到2線」。

不過這次男星與女化妝師爆出潛規則，葛斯齊表示並非「兩廂情願」而是由於影片流出，「女化妝師曾經在大腿上面有一個男星」葛斯齊這樣說。

葛斯齊揭發男星特殊性癖好。（翻攝自YouTube）

葛斯齊還指出，在不雅片中，男星的臉有一半露出，經過聲音比對葛斯齊肯定：「都是對的」，葛斯齊還加碼說，他聽到化妝師跟男星要求：「你不是喜歡舔我的腳趾嗎？」

演藝圈時常有幕後消息，葛斯齊透露，這些消息大多來自化妝間，因為：化妝師收的爆料最多了，哪怕不跟人家聊八卦都會聽到別人談論。

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