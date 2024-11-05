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娛樂 電視

籃籃突被退團？好友揭內情：一見面就哭了

〔記者林欣穎／台北報導〕中天《小明星大跟班》明播出「這個玩笑會不會開過頭？明星樂極生悲事件簿」，其中舒子晨分享她曾因一句玩笑話害籃籃以為被退團。

籃籃。（資料照，記者陳奕全攝）籃籃。（資料照，記者陳奕全攝）

舒子晨與籃籃、何美有私下組團體，舒子晨表示：「有一次我跟何美去上憲哥的節目，那天籃籃沒去，憲哥就說『最閒的人才會來』，我開玩笑說『她現在太忙了，我們要徵選新團員』，之後我還轉發這個片段在限時動態上。」

舒子晨。（中天提供）舒子晨。（中天提供）

沒想到籃籃看到這則動態後信以為真：「她看到馬上退出群組，後來我們有約出來聊開，我們一見面就開始哭，她才說退出的原因是她很看重這個團體，但卻看到我說要徵選新團員，我馬上土下座跟籃籃說對不起。」

歐漢聲聽完則覺得是因為籃籃很重視彼此的友誼才會這麼介意：「貌合神離的團體怎麼開玩笑都沒差，妳看咻比嘟嘩。」此話一出，吳宗憲立馬反駁：「咻比嘟嘩在我的帶領之下，是台灣存活最久的團體，而且每個人都有成就，妳看以前他那團叫羅密歐，搶妹的搶妹、內鬨的內鬨。」

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