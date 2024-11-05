2024決戰白宮！方念華揭「戰情五五波」高機率拚到最後

〔記者傅茗渝／台北報導〕2024美國總統大選迎來最後倒數，不論是川普，還是賀錦麗入主白宮，都將牽動全球政經情勢。TVBS將於56頻道推出馬拉松式美選特報，今（5）晚上10點由「文茜的世界周報」打頭陣，11月6日早上10點到下午1點、晚間6點到8點，則有方念華主持的「Focus全球新聞 美國大選特別報導」，深入解讀開票結果，新聞大白話、少康戰情室、國民大會，也將邀請來賓，一同針對美選提供即時分析和專業見解。

方念華表示自己透過「縱橫」兩個維度做足全面準備。「縱深」上，將以過去幾屆美選的結果，分析傳統紅州、藍州以及關鍵搖擺州的變化。「橫向」上，她則將詳細梳理各州的當前局勢，特別是受到疫情影響，經濟遭重創的內華達州、強烈颶風海倫侵襲的北卡羅萊納州和喬治亞州，以及因環保政策而面臨挑戰的賓州，方念華強調，「全國只有focus新聞，每天都有深度報導加分析的國際新聞節目」，相信能幫助觀眾看懂門道，對美國總統大選有更全面性的理解。

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方念華縱、橫兩維度剖析美選，帶領觀眾看懂門道。（TVBS提供）

方念華也指出，由於當前台海、朝鮮半島以及中東地區等地局勢緊張，也讓這次美國總統大選結果，在華人地區受到高度關注，未來不管是「誰當家做主」，在新總統主掌下的美國對外政策，以及領導的世界局勢走向，其實都與台灣，甚至全球安全有著密切關聯，因此方念華認為，此次美選選情膠著，民主黨、共和黨兩個陣營，支持度罕見的出現五五波，高機率要等到最後一刻，才能分出勝負。

美國作為全球半導體產業強權之一，其政策方向直接影響供應鏈、中美技術合作和產業創新。因此，方念華也將針對相關議題，進行深度探討，包括美國是否延續對中國科技企業的制裁，或是支持半導體行業創新的政策走向等等。這些變化，不僅可能重塑全球科技競爭格局。甚至引發新一輪科技戰略調整，值得後續觀察，掌握美選即時開票資訊與專業分析。

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