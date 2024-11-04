朱麗蒨帶女兒力挺到底！劉德華不藏了 罕見吐露心聲

〔記者張釔泠／台北報導〕「華仔」劉德華這趟來台開唱，愛妻朱麗蒨、12歲女兒劉向蕙相隨力挺，悄悄坐在搖滾區第一排，為他加油打氣，從開場的《今天》到最後一首歌《真永遠》，加上和歌迷朋友話家常，63歲的華仔每場演出都幾近3小時，但他始終元氣滿滿、嗓音也維持在絕佳狀態，沒有絲毫疲態，尤其是11月1日唱完，隔天中午又要補辦10月31日的場次，難怪他說：「12小時後，我跟你們拚了！」

劉德華。（台灣映藝、超級圓頂提供）

他的魅力老少閒宜、男女通吃，「今天...is the Day」演唱會上他頻問觀眾：「有沒有60多歲的？40歲的？20歲的？」每次總是在「20多歲」獲得最大回應，昨晚他再問：「我想知道這裡年紀有沒有70歲以上的？我總是要找一些年紀比我大的。」結果，一位婆婆站了起來；華仔馬上說：「我娶你。」

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現場愛他的女生都是「劉太」，華仔嘴甜回應「你們都是我的女人」；但他也是許多男生的偶像，除了每場都邀請男粉一起合唱《冰雨》給女孩們，華仔笑說：「我很喜歡那些男生用沙啞的聲音唱《愛你一萬年》，沒想到我從年輕從騙女孩子，到現在也在騙男孩了。」

劉德華。（台灣映藝、超級圓頂提供）

華仔演唱會唱足30首歌，8成以上是現場觀眾耳熟能詳的中文歌曲，讓小巨蛋宛如大型KTV；他的造型古今皆宜，每天都場都有不同的變化巧思，例如安可段落的寬版西裝，4場分別換了黃、綠、紅、粉紅不同顏色；除了為台灣粉絲獻唱《世界第一等》，每一場點歌都安排不同曲目，從《我和我追逐的夢》、《心肝寶貝》到3日晚間的《奉陪到底》，都是他對歌迷朋友的心聲，寵粉的他更說：「我希望跟你們一起許個願，希望以後我們一起平平安安、開開心心，你們要我幸福，我把我的幸福給你們。」

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