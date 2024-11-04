董仔被爆「主持錄影睡覺」曝內幕 視網膜提案遭打槍秒變臉

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視台語台綜藝實境節目《廣告START》出發到台灣各地體驗，打造在地廣告成品。節目播出後獲得高度迴響，節目首次將行動辦公室，開到台北華山1914文化創意產業園區，主持群宇珊、董仔、八弟一同到現場和粉絲見面，八弟的媽媽與姊姊們也到場支持。

董仔（左起）、八弟與宇珊《廣告START》一日快閃 帶觀眾體驗廣告人日常。（公視台語台提供）

《廣告START》為全台語節目，節目拍攝中有台語老師把關大家的台語，在快閃現場向觀眾提問「無花果」、「分鏡圖」、「攝影師」等台語，連八弟的媽媽也沒辦法馬上回答。身為客家人的宇珊笑稱自己從第一集完全不會講台語，學到最後一集大家還是不一定聽得懂她講的台語，完全是一個養成系的實境節目。

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宇珊更分享這次拍攝從去年十一月寒流拍到今年大暑，為了體驗台灣各地產業，寒冷跟酷熱都體驗到。身為廣告實習生，宇珊與吳怡霈、視網膜的廣告提案就被業主打槍，三人提案被駁回瞬間無法做好表情管理，一直到將近半年，才把提案完成通過並執行。

現場準備了彰化庇護農場自產自銷的無花果乾，果乾的包裝貼紙是董仔、八弟與Leo王第一次的廣告提案，對他們來說意義更加不同。剛出爐的金鐘主持人八弟爆料，「第一次在錄節目時，遇到其他主持人在旁邊睡覺。」讓董仔緊張地補充，因為任務拍攝兩天就要完成提案，幾乎沒有休息，加上凌晨五點就起床梳化，所以她跟Leo王只好趁八弟在剪接時趕快休息。

董仔遭虧錄影睡覺，澄清趁空檔休息。（公視台語台提供）

為邀請體驗廣告人的日常，在時間有限的壓力下，邀請觀眾用「廣告start」當上聯想廣告金句。宇珊首先對句「廣告start 你想要去叨位（哪裡）」漂亮完成示範。董仔請八弟喊出上聯「廣告start」後，立刻接上「明年做你某（老婆）」，惹來現場大笑，八弟也馬上提醒：「我小孩已經兩個月了」。最後三人都順利帶領觀眾完成廣告金句任務。全新節目9月28日週六起，晚上8點公視台語台14頻道播出。

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