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娛樂 音樂

（專訪）許志豪忍12年才發片！爆在總統府上班 內情曝光了

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌手許志豪星途多舛，他相隔12年才發片，終於推出新專輯，除了不離不棄的粉絲，更感謝演藝圈內許多貴人前輩。

許志豪主持節目多年，沒有忘情最愛的歌唱夢想。（記者潘少棠攝）許志豪主持節目多年，沒有忘情最愛的歌唱夢想。（記者潘少棠攝）

許志豪當年出道受到師姐張秀卿提攜，後來加入《紅人榜》跨界主持深受于美人的照顧，現在則與前輩康康一起主持節目。

其實許志豪入行前曾是英文老師，專科時期就代表台灣，到日本參加英文演講比賽，出道前他也在總統府工作，擔任青年工作團的基隆市代表，人生履歷非常豐富。

許志豪出道前是英文老師，也曾在總統府工作。（記者潘少棠攝）許志豪出道前是英文老師，也曾在總統府工作。（記者潘少棠攝）

許志豪在學生時代就對英文很有興趣，他在專科時開始擔任家教打工，之後更成了補習班的英文老師作育英才，對教學很有熱忱。

許志豪表示：「我在退伍後，白天在總統府工作，晚上也繼續教英文，包括兒童美語及國中英語。」只是他內心仍有歌唱夢想，27歲時接到八大電視的選秀節目邀約，決定試最後一次，放手一搏去比賽，成了他出道的契機。」

當年偷偷報名比賽，許志豪的家人全不知情，「我不敢太張揚，就怕比賽會輸，若是被學生或是家長看到會很丟臉。」

許志豪曬出製作人荒山亮以書法寫下的祝福。（記者潘少棠攝）許志豪曬出製作人荒山亮以書法寫下的祝福。（記者潘少棠攝）

許志豪近年轉戰主持界，始終沒有忘情最愛的歌唱，新專輯《袂記的青春》苦等12年才推出，力邀台語歌王荒山亮量身製作。

許志豪等了12年，終於發行新專輯《袂記的青春》。（記者潘少棠攝）許志豪等了12年，終於發行新專輯《袂記的青春》。（記者潘少棠攝）

提到新歌《命中帶車位》走電音曲風，許志豪說：「希望大家聽了這首歌都能夠福氣滿滿，找到生活的小確幸，想要透過音樂，傳遞滿滿的正能量。」

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