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李俊昊新劇《Cashero》殺青！男神現身狀態滿分

李俊昊參與新劇《Cashero》（暫譯）殺青。（翻攝自X）李俊昊參與新劇《Cashero》（暫譯）殺青。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神李俊昊去年拍了《歡迎來到王之國》人氣爆棚，今年雖然沒有作品問世，不過他下一部選定的漫改影集《Cashero》（暫譯）今（3日）正式殺青，劇組舉辦慶功宴，有關他的照片也在網上流傳，男神狀態一極棒。

從流出的影片來看，李俊昊充當主持人，讓現場來賓參與抽獎環節，氣氛熱鬧非凡，網友大讚「看到動態的男神超激動」、「辛苦工作後的歐巴最棒了」、「現場看起來好開心，期待明年新劇播出」！

李俊昊參與新劇《Cashero》（暫譯）殺青。（翻攝自X）李俊昊參與新劇《Cashero》（暫譯）殺青。（翻攝自X）

這次李俊昊參與的《Cashero》為超級英雄題材，他演出超能力值與現金值成正比的超級英雄，該劇還集結金慧埈、金炳哲、金香起、新人林承厚（音譯）等卡司。

原著漫畫中，李俊昊飾演的「姜尚雄」慘遭公司開除，加上屢次使用超能力救人，導致阮囊羞澀，還因此鬧笑話，角色堪稱既詼諧，又有正義感，頗有演技發揮空間。《Cashero》預計明年在Netflix上架。

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