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SKE48當防詐官也沒用 賭客輸爛狂賠台幣近4億

SKE48成員入內島亮、齋藤真希子、中野愛里、松本芳子曾在2022年參與防詐騙活動。（翻攝自X）SKE48成員入內島亮、齋藤真希子、中野愛里、松本芳子曾在2022年參與防詐騙活動。（翻攝自X）
〔記者馮亦寧／綜合報導〕SKE48成員入內島亮、齋藤真希子、中野愛里、松本芳子曾在2022年參與防詐騙活動，並擔任「特別預犯防罪支援官」，沒想到就算有女偶像加持，還是有賭客不信邪，近日，日本警方破獲線上博奕犯罪集團，該集團僅用1年時間就吸金18億日圓（約新台幣3.757億元）。

SKE48成員還特別拍攝廣告，提醒大家防止特殊詐欺。（翻攝自X）SKE48成員還特別拍攝廣告，提醒大家防止特殊詐欺。（翻攝自X）

根據日本《讀賣新聞》報導，愛知縣一名35歲男子因涉嫌參與海外網路賭場活動，遭警方以「慣性賭博」罪名逮捕。該男子所領到的「里巴頓集團」1年間從約4萬人口袋裡，順利掏走超過18億日圓。其中損失最慘重的一名賭客輸了約4200萬日圓（約新台幣876.6萬元）

在日本除了公營賭博外，其他賭博行為均受刑法制止，這次破獲的集團透過日本連接海外網路賭場進行賭博行為，約有50家海外網路賭場與該集團簽約，多數參與的賭客都未獲利，甚至有人在3年間進行10萬多次賭博行為，未籌措賭金還不斷進行借貸行為，疑似患上賭博成癮症。

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