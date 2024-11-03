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李杏機場遇衰事 嘆：東京影展沒了完美ending

李杏從東京回台灣，在機場發生了烏龍插曲。（翻攝自IG）李杏從東京回台灣，在機場發生了烏龍插曲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人李杏精湛演技除了受到金鐘獎肯定之外，近日她也受邀參加東京國際影展，一路好心情的她卻在旅行的最終點被打壞心情，讓她無奈大喊：完美ending全被毀了。

李杏昨（2）在社群透露，自己返台後在機場遇上了拿錯行李的烏龍事件，讓朋友和她的接機車都被耽誤。李杏說她從日本回台灣搭乘商務聰，行李理應較早從轉盤出來，但眼看著身邊的朋友一個個都拿到行李十幾分鐘，只有她還望眼欲穿。好不容易看到一件很像她的行李從轉盤上出來，但上頭卻有客制吊牌裝飾，詢問身旁的人才知道，有人誤拿行李，且拿錯行李的人已經坐車離開。

經過一番聯絡之後，李杏終於拿回行李，不過也讓奔波了好幾天的她累慘了，旅途最後的完美ending也毀了。李杏最後不忘呼籲：拜託大家提領行李的時候一定要檢查一下名字。

李杏等行李等到耽誤接機車。（翻攝自IG）李杏等行李等到耽誤接機車。（翻攝自IG）

【李杏全文】

史上最令人困擾跟麻煩跟不悅跟倒霉的機場意外，莫過於行李被人家拿錯

這件事情剛發生在我身上了

我剛剛下飛機
在行李轉盤等了超久等不到我的行李
其實我已經覺得很不對勁
因為我是商務艙行李應該要最早出來
眼看著我所有朋友都已經拿到行李十分鐘以上
焦慮值到達極限
幾乎過了七七四十九天之後終於看到我的行李
從轉盤上拿下來上面掛著一個陌生的客製行李吊牌

ok很好完全不是我的

不對勁感上升到紅色警戒區域

此時我面對站著一個女子一直看著我
我就問他行李是不是她的
她說不是，但很像是她朋友的
一問之下果然是她朋友拿錯我的行李
而那位朋友已經作上開往台中的車……
於是我就在機場等她從高速公路折返回來
途中底累（delay，延遲）到朋友的接機車也底累到我的

各種聯絡心好累
本來應該完美ending的東京影展之旅
就這樣被一個陌人生的粗心大意給毀了…

一番波折之後我的行李是回到我手中了
拜託大家提領行李的時候一定要檢查一下名字……

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