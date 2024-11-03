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阿部瑪利亞合體2辣妹脫了！解放「超兇北半球」辣暈網

阿部瑪利亞是不少人心目中的女神。（翻攝自IG）阿部瑪利亞是不少人心目中的女神。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍女星阿部瑪利亞過去是偶像團體AKB48的成員，來台發展演藝事業後，成為大家喜愛的「木曜女神」。近日她和YouTuber一隻阿圓、飽妮一起去夏威夷旅行，3人合體辣穿比基尼，辣暈大批網友。

阿部瑪利亞、阿圓和飽妮近日結伴前往夏威夷旅遊，一同慶祝即將到來的射手月，今（3）曝光一行人穿比基尼的火辣影片，並在文中高喊「射手女到國外不忍了」。從畫面中可見，一隻阿圓換上黑色連身泳裝，特殊剪裁讓她凹凸有致的身材曲線一覽無遺，阿部瑪利亞則是身穿一套黃色比基尼，展露渾圓北半球及纖細小蠻腰，飽妮選擇的是寶藍色低胸泳衣，背後交叉綁帶的設計，格外襯托出大片白皙美背。

阿部瑪利亞（左起）、一隻阿圓及飽妮日前一起到夏威夷旅遊。（翻攝自IG）阿部瑪利亞（左起）、一隻阿圓及飽妮日前一起到夏威夷旅遊。（翻攝自IG）

這次的旅行展現了3位「射手女子」不同的一面，一隻阿圓也發文表示「在國外的大家特別辣」。清涼短片曝光後，短短2小時就衝破29萬觀看，網友紛紛湧入激喊，「阿部這麼辣」、「逼逼～我要發一張紅牌了」、「這團會不會太香了」、「十秒不夠啊，不知不覺已經看一小時」。

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