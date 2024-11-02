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娛樂 最新消息

白冰冰自曝超強控制欲 陽帆爆料：連上廁所都要開會

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視週六《超級冰冰Show》，本週大牌秀邀請到《親戚不計較》其中的主角王中平與金曲歌后秀蘭瑪雅，一出場就演唱民視千集長壽劇《親戚不計較》的經典歌曲《大家不計較》，白冰冰則說自己正在計算一年《超級冰冰Show》可以做到幾集，馬上被陽帆糾正說：「1年52集、20年要到1000集啦」，讓白冰冰愣了下說：「20年後我就90歲，我可以的，還是一樣要主持」，說完還邊跳邊扭讓全場笑翻。

大牌秀邀請到王中平（左二）與金曲歌后秀蘭瑪雅（左一）。（民視提供）大牌秀邀請到王中平（左二）與金曲歌后秀蘭瑪雅（左一）。（民視提供）

王中平被問到當年演出《親戚不計較》經歷，王中平爆料當時演出他長輩「粗皮」的李㼈其實年紀比他小，彼此也曾合作過《春天後母心》當時王中平還在劇中叫還喊李㼈「舅公」，這也讓王中平一臉驕傲地說：「喊得很爽很開心！」

白冰冰當天也是《春天後母心》主角之一，在病床飾演已經「離世」的橋段時，一旁演員太入戲，讓她躺著還感動到流淚，還被導播唸說：「飾演已經離開的人怎麼能哭，還NG重來」。

這讓一旁的陽帆爆料什麼都用力三分的冰冰姐，在廁所遇到秀蘭瑪雅還頻頻交代錄影細節，開起錄影會議來，讓旁人勸她好好上廁所等等再講，白冰冰笑說怕時間來不及，坦承自己控制欲超強。

陽帆扮演「陽婆婆」再現江湖。（民視提供）陽帆扮演「陽婆婆」再現江湖。（民視提供）

話鋒一轉白冰冰大讚王中平年輕從歌手再到演員，歌聲都沒有變一樣好聽，王中平更說其實沒秀出絕活，馬上cue孔鏘老師來一首英文歌，讓全場high到不行。秀蘭瑪雅也大展才藝唱一首韓文版的《阿里郎》，層層疊高的音域，讓全場驚呼連連。

最後壓軸還有難得一見的陽婆婆再現江湖，勁歌熱舞讓全場尖叫聲不斷，久違的陽婆婆更是全場爭相拍照的目標，讓節目添加笑料。

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