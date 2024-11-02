楊烈父愛爆棚！ 為守護女兒私下塞錢給亮哲還債

尹馨（左）在《孔雀魚》與楊烈（右）合作，簡單碰撞就有超強火花。（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊烈在公視台語台、華視懸疑劇《孔雀魚》苦口婆心勸說女兒尹馨「妳要非常小心喔！我不希望妳出事。」一句話讓人感受到父親的擔憂與關懷。

尹馨指出，平常她都會提前約出飾演家人的演員培養感情，但是因為楊烈在劇中跟她的關係有點微妙，只要當天碰撞一下，情感就會出來：「楊烈大哥的作品我都看過，他是一個超級厲害的演員，所以我就很放心我們父女之間的那種生疏。」

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亮哲在《孔雀魚》於警局思考迷離的案情。（公視台語台、華視提供）

楊烈（左）在《孔雀魚》十分擔憂女兒尹馨（右）會出事。（公視台語台、華視提供）

戲裡楊烈為了緩解女兒在警局裡的處境，特地至警局拜訪亮哲，並代女婿還債。亮哲認為：「烈哥是一個非常親民的長輩，我們合作過非常多檔戲，私下常常聚餐聊天，他平常都很客氣，但只要現場開始讀秒他就會瞬間化身成角色的人，雖然戲份不多，但每場戲的氣場都很強，短短幾秒鐘的握手和眼神，就能感受到他守護女兒尹馨的決心。」

藍葦華（左）、亮哲（右）在《孔雀魚》勘查尋找兇手。（公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》結局倒數，連續殺人案兇手再度現身，遭到藍葦華與亮哲的強力追捕。導演錢人豪特別選在基隆的小巷弄和狹窄的市場中拍攝這場追逐戲，營造出強烈的壓迫感。亮哲分享其實真正難的動作，比如說跳過屋頂，都是武術指導做的，他印象最深刻的是要在沒有防護的屋頂邊急停急煞，然後看著兇手用電影《企業戰士》裡那種跑酷的方式逃離，當下覺得武術指導很辛苦，也很佩服。

藍葦華在《孔雀魚》穿梭窄巷追逐嫌犯。（公視台語台、華視提供）

藍葦華在《孔雀魚》與警察同仁研討如何逮捕兇手。（公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》集結尹馨、安心亞、藍葦華、莊凱勛、亮哲、張再興、夏靖庭、王自強、蔡明修等實力派演員聯袂演繹。深入探討社會底層小人物面對生命無常與個人慾望的掙扎，藉由尹馨清理命案現場的過程重新定義人心的乾淨與骯髒，企圖顛覆台灣社會大眾根深蒂固的刻板印象。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD和Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等新媒體平台。

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