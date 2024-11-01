「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛 公司指控私接工作

「四千年一遇美女」鞠婧禕爆出合約糾紛。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕絕世美女最近紛紛塌房，先有日本「千年一遇美女」橋本環奈爆出職場霸凌，現在擁有「四千年一遇美女」中國女星鞠婧禕也爆發出合約就分，今（1）日經紀公司絲芭文化更發聲明表示將對鞠婧禕開告！

鞠婧禕所屬經紀公司絲芭文化今日大動作發聲明，點名「旗下藝人」鞠婧禕接私活，外界更是對鞠婧禕與公司合約是否到期、經濟關係是否存在產生疑問。絲芭文化鄭重表示，「鞠婧禕與絲芭文化簽署的《SNH48專屬藝人合約》及其補充協議尚未到期，目前公司仍是其獨家經紀人。」

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絲芭文化發出聲明。（翻攝自微博）

絲芭文化更進一步表示關於鞠婧禕近期的違約行為，已經進入司法程序，對於未經公司書面授權，涉及藝人鞠婧禕相關內容表示「切勿拍攝、播出或使用」。絲芭文化也表示，藝人有關的影視、商務、合作行為涉及侵權，將第三方公司及品牌，絲芭將依法提起訴訟，這也影響到鞠婧禕之後的演出工作。

鞠婧禕官方工作室則發文回應，重申藝人與絲芭的《SNH48專屬藝人合約》以於2024年6月18日正式到期。針對絲芭所聲稱「2018年9月10日雙方簽署《專屬藝人合約》補充協議」工作室表示根本就是對方捏造，鞠婧禕從來都沒見過也沒簽署過相關文件。

鞠婧禕官方工作室否認絲芭傳媒說法。（翻攝自微博）

鞠婧禕官方工作室也說，絲芭傳媒在合約到期後捏造了《補充協議》，想要給外界雙方續約假象，惡意干擾正常合作，而且還煽動輿論帶風向。對這些行為，工作室已經在今年7月提起訴訟，並要求法院進行筆跡鑑定。

鞠婧禕今年靠著《花間令》人氣再度攀升，接下來還有新劇《千香引》等待播出，不過現在雙方各自堅持立場，是否會影響新劇播出，尚是未知數。

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