《黑白大廚》拌飯大王也出事！認「非法經營餐廳」：爆紅後無法心安

《黑白大廚》中的「拌飯大王」柳拌飯遭爆出曾非法經營餐廳。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰》中的「拌飯大王」柳拌飯，因在節目中以韓國國王的造型登場，為觀眾留下深刻印象。怎料，今（1）被爆出他曾違法經營餐廳，他隨即在IG發文謝罪。

柳拌飯在IG曬出手寫信，內容提到過去曾創業多次，包含賣水果、做路邊攤、開美容室，不過每次都失敗，接著承認自己於2003年在未依規申報的情況下開餐廳，因而遭到逮捕後，最終獲判緩刑，他為此深刻反省，開店1年後就決定關門。不過之後為了生計再次重新開張，柳拌飯坦承直到不久之前，都還用妻子的名義將餐廳登記為「文化體驗餐飲場所」進行變通經營。

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柳拌飯更在文中呼籲公家機關各單位應該要放寬經營餐廳的規定，但他也認為無論何種理由，都無法將違法行為合理化，坦言自從出演《黑白大廚》後，「突然從一個普通人受到萬眾矚目，在這種情況之下，我跟太太沒有一天能安心度日。現在我要回歸初心，研究拌飯現象，並專心編撰拌飯文字的百科全書。」並出於謝罪心意，他決定將原址餐廳進行免費開放，承諾會繼續為了發展韓國的拌飯文化而努力。

文章曝光後，引起南韓網友熱議，「上節目前就該坦白啊，真是老鼠屎」、「以後邀請素人上節目一定要先查好有沒有前科」、「啊不是賺很多錢嗎？為什麼還要這樣做」、「這些上節目的人都在想什麼」、「原來是上節目後被檢舉，根本也不是自己先坦承的情況」。

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