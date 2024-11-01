（影）劉德華明「一日雙場」！盧廣仲挑戰完喊超累曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕「華仔」劉德華今起將在小巨蛋展開全新巡演，連續3天共有4場演出，明（2）日更將拚一日雙場，而過去也曾同樣在一天連開兩場演唱會的盧廣仲，當時一度喊很累，而今（1）日盧廣仲與李玉璽、美麗本人三人出席實境節目《暴走兄弟朝聖趣》開播記者會，被問及此事也直呼會去看劉德華演唱會。

《暴走兄弟朝聖趣》開播記者會；美麗本人（左起）、盧廣仲、李玉璽。（記者陳奕全攝）

劉德華在11月2日的晚上在小巨蛋本來就有演唱會，再加上加開的中午場，天王必須在3天舉辦4場演出，對於體力來說可是一大考驗，這也是他首度在小巨蛋挑戰「一日雙場」。

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劉德華明日挑戰一日唱兩場演唱會。（本報資料照，台灣映藝提供）

而曾經也在小巨蛋完成一日雙場的盧廣仲當時就笑稱自己要「迴光返照」，不過他相信劉德華可以做到，「他是前輩，他一定可以做到、完全不擔心，我會去看演唱會，非常期待。」

曾經在小巨蛋完成一日雙場的盧廣仲，對前輩劉德華有信心。（記者陳奕全攝）

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