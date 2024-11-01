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康芮風雨肆虐…曾寶儀見40年回憶大樹倒塌哭了

曾寶儀見路樹被颱風吹倒，忍不住紅了眼眶。（翻攝自臉書）曾寶儀見路樹被颱風吹倒，忍不住紅了眼眶。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕颱風康芮直撲台灣，造成各地災情頻傳，藝人曾寶儀今（1）也在社群發文透露，昨日就有不祥預感，沒想到出門後真的發現，陪伴她40幾年的大樹倒塌，讓她忍不住紅了眼眶。

曾寶儀分享街道慘況。（翻攝自臉書）曾寶儀分享街道慘況。（翻攝自臉書）

曾寶儀發文感嘆康瑞颱風的威力，表示從前一晚就有不祥的預感，因為風大到將所有樹葉和塑膠袋吹飄在空中，整晚都能聽見消防車、救護車以及警車救援的聲音，「果不其然路樹都倒了」，其中還有一些是曾寶儀小學時就在的樹，讓她感到相當不捨，「我摸著樹幹，眼眶都紅了」。

另外，曾寶儀也拍下眼前的慘狀表示，發自內心感謝那些從昨天就開始救、搶修、維持秩序的所有人員，「台灣沒有你們無法正常運作，大家辛苦了，祝願大家都能以平靜的心修整家園，平安」。網友見到曾寶儀PO出的慘況後，也紛紛驚呼「心疼死了，倒一堆樹」、「這次北部真的滿目瘡痍」、「完全一樣的心情啊…心酸酸」。

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