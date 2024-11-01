吳婉君「腦部異常」住院急動手術 「高帥前夫」現身探病

洪浩竣（左）在《愛的榮耀》至病房探視前妻吳婉君。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君在民視八點檔《愛的榮耀》飾演的農婦「阿月」身世之謎逐漸解開，是傅子純的妻子「愛嘉」，沒想到卻發現腦部異常，急需動手術，緊湊劇情讓觀眾看得揪心，最高收視飆至4.1。吳婉君得知收視佳績，開心表示感謝觀眾支持，同時也對愛嘉的命運感到好奇，「更希望大家都平安度過這強勁的颱風，沒有造成太多災情。」

洪浩竣（左）在《愛的榮耀》至病房探視前妻吳婉君。（民視提供）

吳婉君在《愛的榮耀》開刀住院。（民視提供）

而預告中，吳婉君劇中的前夫洪浩竣與妹婿羅子惟驚喜回歸，洪浩竣透露，時隔10個月重返劇組，感受到大家依然熱情，讓他非常感動，他表示：「很感謝婉君和子純在對戲時給予我很多幫助，感覺就像從來沒有離開過劇組。」洪浩竣也分享了近期到北歐旅行的愉快經歷，表示工作與生活兼顧，讓他感到相當充實。

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洪浩竣暌違10個月回歸《愛的榮耀》，將與羅子惟合體辦案。（民視提供）

羅子惟在《愛的榮耀》飾演檢察官。（民視提供）

飾演高帥檢察官的羅子惟則表示，回到熟悉的攝影棚讓他感到非常開心，更期待這次能與洪浩竣搭檔辦案，重溫《廉政英雄》的辦案情懷。他透露，角色從市刑大警官轉變為檢察官，而且和洪浩峻重新搭檔，默契不減，加上劇情將更加精彩，一定會讓觀眾大呼過癮。

洪浩竣（右）在《愛的榮耀》將與羅子惟（左）合體辦案。（民視提供）

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