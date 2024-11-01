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娛樂 最新消息

曾莞婷節目收攤接新戲劇！曝心聲突揭理想型

〔記者林欣穎／台北報導〕《女人我最大》數位節目《玩美研究室》，11月號特邀演員曾莞婷與賴雅妍擔任封面人物，透過專訪展現她們在事業與生活中的深刻轉變。也與讀者們分享在新劇《祕書俱樂部》中各自的角色挑戰與成長心境。

曾莞婷。（TVBS提供）曾莞婷。（TVBS提供）

曾莞婷日前所主持的《小姐姐請回答》確定在11月中收播，將把重心放在戲劇，近年她在戲劇與電影的角色挑戰中不斷自我突破，她表示：「過去我總習慣停留在安全圈內，如今，我選擇順其自然，放手去嘗試新事物。」她不僅專注於演技的深耕，還渴望挑戰更加複雜的角色類型。2024年作品豐收，曾莞婷認為，現在的自己就如同蛻變後的蝴蝶，不再受限於框架，而是以自信與堅毅的姿態，迎接每一個未知挑戰。

賴雅妍今年迎來45歲，她坦然面對年齡的增長，選擇活在當下，並以隨遇而安的哲學迎接每一個人生階段。「年齡只是個數字，重要的是內心的舒適和平靜。」她堅持運動、飲食平衡，將內外兼修的理念融入生活。在事業中，她更追求真實和純粹的表達，無論是在螢幕前還是生活中，她希望傳遞出溫暖和力量，成為觀眾的心靈支柱。

曾莞婷（左）與賴雅妍因戲結緣，共同拍攝。（TVBS提供）曾莞婷（左）與賴雅妍因戲結緣，共同拍攝。（TVBS提供）

兩位女星這次在TVBS Originals原創戲劇《祕書俱樂部》中首次合作並因戲結緣。詢問到兩位的理想型，曾莞婷鬧道：「我的理想型就是賴雅妍！」看出兩位在這次合作的融洽，這次《祕書俱樂部》的拍攝中，曾莞婷就表示劇組氣氛如同度假一般輕鬆愉快，而此次曾莞婷與劇中眾多演員都是首次合作，這讓她感受到新鮮感與活力，且這份舒適的氛圍也讓她更加專注於角色的深層塑造。

《祕書俱樂部》中，賴雅妍飾演的Cindy王是一位外放且幽默的角色，這對於平時較為內斂的她來說是極大的突破。她分享，為了詮釋Cindy的幽默風趣，她嘗試加入自己對角色的創意設定，甚至為Cindy設定了星座與小習慣。這樣的即興創作讓拍攝過程更加生動，也讓她更享受在角色中釋放自我。

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