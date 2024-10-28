家寧心靈課程是邪教？陳零九社群發文認「被邀請」揭內幕

網紅「眾量級」家寧開新頻道「秘月期POPOO」首支影片讓人覺得怪怪的。（翻攝自YT）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網紅「眾量級」家寧日前與男友Andy分手，之後兩人各自創新頻道。家寧新頻道「秘月期POPOO」3天前上架首支影片，吸引超過132萬人次瀏覽，但多數網友都認為家寧的表現與說話方式「怪怪的」，懷疑她上的心靈課程根本是邪教。對此，藝人陳零九也自曝曾經被邀請去上所謂的「心靈課程」，並揭開內幕。

陳零九今（28）日在社群發文透露自己曾經受邀去參加「心靈課程」，基於好奇心，他不但搜尋了一下所謂「課程內容」，同時以「衝浪」為例，認為心靈課程只是強制製造一些浪潮，並提前預習如何處理。

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藝人陳零九也自曝曾經被邀請去上所謂「心靈課程」。（翻攝自臉書）

「我覺得加入任何組織或上課程還是信仰，都未必可以離苦得樂，我身邊也有許多去上過心靈課程的朋友都異常熱情的找我去上課。」陳零九說，雖然他了解這些課程是提供方式讓學員學會如何度過難關，但他仍無法認同這種做法。

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「我看到的內容大概就是他會把一個人某程度的打碎，接著模擬你人生可能會遇到的大事件，任何人的醒悟或改變都是因為人生遇到某件事接著度過他。」陳零九認為每個人對於事件反應不一，就算上了課程，也是有人過得更好、有人讓自身的憂鬱更加嚴重，他提醒大家不要用自身經歷去勸其他人應該如何生活，人應該多一些同理心，他也坦言：「我自己是不會去上課的」。

陳零九分享「被邀請」的心得並非發出的文章，而是針對某篇文章內的留言回覆，故不容易輕易發現，也算是「藏」得滿深的。

陳零九發文。（翻攝自Threads）

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