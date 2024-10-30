女星許鈞鈞爆不倫！人夫公開支付清單討錢

許鈞鈞出道逾13年自《戲說台灣》發跡打開知名度。（翻攝自許鈞鈞臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕八點檔女星許鈞鈞出道逾13年自《戲說台灣》發跡打開知名度，演過《金家好媳婦》、《炮仔聲》等多部膾炙人口電視劇，近期再以《天道》、《一家團圓》成為本土劇固定班底，今（30）日爆出遭自稱「隱形男友」已婚人夫出面指控許鈞鈞不為人知另一面。

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據了解，已婚人夫3年來對許鈞鈞展開熱烈追求，前前後後共砸了逾7百萬替女方支付生活開銷，更付清2百多萬豪華名車供許鈞鈞使用，不料女方近期變冷淡疑另結新歡，人夫向許鈞鈞討回包養費未果，才向媒體爆料並公開支付清單。

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今年6月，許鈞鈞曾上談話節目透露遇到狼醫性騷擾可怕經驗，透露首次約會就遭對方強吻，她當下質問為何這麼做，「你不怕我們不會有下一次了嗎？」沒想到對方竟然回答：「如果這次不這麼做，我就沒有下一次了！」節目播出後，讓不少觀眾對許鈞鈞留下深刻印象。

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