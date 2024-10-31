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蝙蝠俠現身天母街頭！Rock身分曝光怕尿亂噴灑到人

Rock上網採購服裝。（巨壬藝術提供）Rock上網採購服裝。（巨壬藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團Eros的顏值擔當Rock參加天母的萬聖節活動，以唯妙唯肖的蝙蝠俠裝扮現身街頭，成了全場搶拍的焦點，他不好意思地說：「原本我只是站在階梯上，請同行友人為我拍照留念，沒想到陸續有民眾圍觀，要求合照，結果一下就排起隊來，上去就下不來了。」

Rock原本尿急想順勢「尿遁」，看到許多小朋友渴望的眼神，硬是忍著與民眾合影，大約與一百多組人合照後，終於可以進到廁所解放。

Rock參加萬聖節活動，打扮成蝙蝠現身街頭。（巨壬藝術提供）Rock參加萬聖節活動，打扮成蝙蝠現身街頭。（巨壬藝術提供）

沒想到Rock一身Batman的裝扮相當引人注目，瞬間被男廁眾人行注目禮，讓面罩裡的他臉紅到耳根子去，同事事後得知反虧：「超級英雄應該要大方點，該雄赳赳氣昂昂的讓大家看。」而Rock則情急回應：「我怕一挺腰，尿會朝四周灑出去噴到人啦。」

Rock扮演超級英雄，喜歡漫威、也愛DC，每部英雄電影都買票進場看很多次，更會上網採購偶像的道具、服裝。

「EROS」成員Johnson（左起）、Howard及Rock。（記者陽昕翰攝）「EROS」成員Johnson（左起）、Howard及Rock。（記者陽昕翰攝）

儘管所費不貲，Rock仍開心珍藏美國隊長的盾牌、雷神索爾鐵鎚等，後來又到國外網站訂做英雄制服，健身有成的他換上戰袍，穿起英雄聯盟的衣服特別逼真，看來超有架勢。

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