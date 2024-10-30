吳宗憲爆阿Ken納豆「瑜亮情節」全說了：自古同行相忌

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、吳姍儒主持中天綜合台《小明星大跟班》做新一集找來藝人分享被「職場小人」陷害經歷，藝人阿Ken曾聽聞有經紀人對藝人謊報酬勞，而大飛則因代班主持人在背後嚼舌根而丟了主持棒。

阿Ken。（中天綜合台提供）

阿Ken指出某藝人通告非常多，但錢卻沒有比較多，慢慢地就發現經紀人A錢，但他去反抗後，「經紀人竟然說『你以為你有這麼多工作是為什麼？我陪廠商出去，公關費你不需要花一點嗎』，之後還把他冷凍。」主持人吳宗憲聽了覺得這件事不用太放在心上：「我公司的經紀人離職後帶走2個藝人，隔天還來上我的節目，我們也是要欣然接受。」

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大飛因代班主持人在背後嚼舌根而丟了主持棒：「剛出道時，有網路節目找我主持，錄了1個月後，因為要拍戲請假1次，結果代班主持人去完之後，下一次的錄影竟然隔了1個月，我問經紀人，他很委婉地說『節目內部製作調整，之後要再看看』。」

歐漢聲。（中天綜合台提供）

而大飛事後才從製作人口中得知真相：「有天我跟製作人小酌幾杯，他突然說『你是不是跟代班主持人沒有很好，他一直說怎麼會選大飛？大飛無聊、不好笑，又貴』。」但吳宗憲聽完卻不覺得對方有錯：「他可以做得更好笑、更好玩，這就是職場上的能力，而且自古以來同行相忌，他當然要自我推薦。」

吳宗憲也舉例：「像阿Ken跟納豆，這種瑜亮情結，在後面互相講得多難聽啊！」歐漢聲一聽也忍不住笑說：「我真的看過他們兩個相處，我看完之後發現，我跟小豬（羅志祥）感情還不錯。」

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