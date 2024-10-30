陳美鳳刷敬老卡搭捷運 被驗票嚇到發抖

陳美鳳有「最美麗歐巴桑」封號。（翻攝自陳美鳳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「最美麗歐巴桑」陳美鳳1956年7月1日出生，今年68歲，搭乘大眾捷運當然使用敬老卡，昨（28）日她一人搭捷運，居然被站務人員驗票。

陳美鳳說，當時她搭捷運回家，拿出敬老卡刷進站，「當我搭乘手扶梯要到對面方向搭車時，忽然聽到後面有一個很快的腳步聲靠我，很近，那人接著就站在我的旁邊！」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：陳美鳳舊照曝光！ 「清純脫俗」網讚爆：根本沒變過

當下，陳美鳳很緊張，怎麼會有人靠她那麼近且還停在她旁邊，結果對方問陳美鳳：「妳剛是用敬老卡嗎？」她超惶恐回答說：「是啊！」然後卡還拿在她手上還發抖的給對方看，「他看了看卡又一直看著我，此時的我超挫的，不知道他要幹嘛！」

相關新聞：陳美鳳「撐爆白T」傲人上圍藏不住 街拍美照網看暈：太辣

然後這人告訴陳美鳳：「也太年輕了、好年輕喔！怎麼那麼年輕…..」陳美鳳告訴對方：「你~嚇~到我了，你真的嚇到我了啦！」陳美鳳說，那人隨後往回走向票口，原來他是站務員，要確定是不是有年輕人拿家裡長輩的悠遊卡來刷。

陳美鳳驚恐說，站務超敬業但也嚇到她了，「今晚是個美麗又開心的誤會吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法