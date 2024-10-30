爛番茄滿分神劇重磅回歸！《不良姊妹》再陷新命案危機

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 黑色喜劇影集《不良姐妹》（Bad Sisters）第1季2022年上線後便獲得全球好評並屢獲殊榮，不僅拿下《英國電影學院電視獎》最佳影集獎、皮博迪獎，並入圍4項艾美獎，更囊括多項國際大獎。同時也在知名影評網站爛番茄網獲得滿分佳績，被譽為「年度最佳劇集之一」。

黑色喜劇影集《不良姐妹》第2季重磅回歸。（Apple TV+ 提供）

這部「既邪惡有趣又真摯動人」的喜劇影集，以黑色幽默與毒舌風格贏得觀眾喜愛，第1季大結局更被譽為「年度最令人滿意的影集結局」。全新第2季，日前釋出最新預告，將由英國電影學院獎得主、艾美獎最佳女主角提名莎朗霍根、榮獲英國電影學院獎最佳女配角獎安瑪莉達芙、《最後的王國》艾娃柏西斯托、《正常人》莎拉格林和「U2」主唱波諾之女伊芙休森強勢回歸。

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擔任主演並參與編劇的莎朗霍根日前接受採訪表示，儘管劇情設定誇張且充滿懸疑元素，她始終以寫實的方式來處理《不良姊妹》，因此在第2季中，她想深入探討保羅謀殺案的餘波，以及潛藏在姊妹們生活表面下的秘密。她強調：「你不可能謀殺一個人後就這樣輕鬆揮別過去。」第2季的劇情將聚焦於「如何繼續過生活？」

《哈利波特》系列中飾演哈利阿姨的費歐娜蕭（右），加入《不良姐妹》第2季陣容。（Apple TV+ 提供）

而除了原班人馬全數回歸，第2季更邀請曾在《哈利波特》系列中飾演哈利阿姨的費歐娜蕭加入陣容，她將在劇中飾演一位對加維姊妹起疑而四處探查的神祕角色。《不良姐妹》第1季於Apple TV+ 熱播中，第2季將於11月13日於 Apple TV+ 全球首播前兩集，接著每週三更新一集。

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