（影）金喜愛「高齡母力挺女兒」曬電影票！母女私密對話曝

金喜愛媽媽曬出看《非普通家族》的票根。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「百想戲后」金喜愛主演最新電影《非普通家族》，除了是今年台北電影節閉幕片，也將登台上映；金喜愛近日公開高齡母親的「票根認證照」，曝光媽媽自己花錢去看電影，不忘曬出評論，令粉絲津津樂道。

《非普通家族》講述兩個家庭面臨孩子們的「失序日常」，為人父母面臨孩兒犯罪，該如何面對和因應，結局更拋出震撼彈，引來影迷熱議。

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金喜愛曝光和媽媽的對話，母女感情要好。（翻攝自IG、網銀國際影視提供）

金喜愛表示，媽媽自己花錢看電影，問媽媽「電影看得開心嗎？午飯呢？」只見金母回說：「觀眾出來後，都說電影拍得非常好，最後場面也讓人震驚，我也看得很開心。」網友見狀紛紛表示金媽媽真可愛，還有人祝她健康長壽。

該片為「愛情電影大師」許秦豪的最新作品，許秦豪接受韓媒訪問，表示「和我之前的作品風格不同，對於能感動人的類型片非常有興趣。」還說喜歡情節劇，是因為該類型總能打動人心。《非普通家族》11月1日在台上映。

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