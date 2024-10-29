晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）金喜愛「高齡母力挺女兒」曬電影票！母女私密對話曝

金喜愛媽媽曬出看《非普通家族》的票根。（翻攝自IG）金喜愛媽媽曬出看《非普通家族》的票根。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「百想戲后」金喜愛主演最新電影《非普通家族》，除了是今年台北電影節閉幕片，也將登台上映；金喜愛近日公開高齡母親的「票根認證照」，曝光媽媽自己花錢去看電影，不忘曬出評論，令粉絲津津樂道。

《非普通家族》講述兩個家庭面臨孩子們的「失序日常」，為人父母面臨孩兒犯罪，該如何面對和因應，結局更拋出震撼彈，引來影迷熱議。

金喜愛曝光和媽媽的對話，母女感情要好。（翻攝自IG、網銀國際影視提供）金喜愛曝光和媽媽的對話，母女感情要好。（翻攝自IG、網銀國際影視提供）

金喜愛表示，媽媽自己花錢看電影，問媽媽「電影看得開心嗎？午飯呢？」只見金母回說：「觀眾出來後，都說電影拍得非常好，最後場面也讓人震驚，我也看得很開心。」網友見狀紛紛表示金媽媽真可愛，還有人祝她健康長壽。

該片為「愛情電影大師」許秦豪的最新作品，許秦豪接受韓媒訪問，表示「和我之前的作品風格不同，對於能感動人的類型片非常有興趣。」還說喜歡情節劇，是因為該類型總能打動人心。《非普通家族》11月1日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中