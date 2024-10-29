艾薇出事了！彩排滑倒爆頭 爺爺突過世「來不及見最後一面」

艾薇 曾比特（喜鵲娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕艾薇上週在直播節目《下一戰歌手》中，和同屬環球音樂的香港歌手曾比特組隊「特別的艾」，合唱粵語經典〈敢愛敢做〉；打從組隊，兩人就是相愛相殺的組合，超會鬥嘴。艾薇說：「認識曾比特前，她在這個節目是十足的I人。」曾比特立馬回懟：「妳本來就不I，妳是『Evy』，不是『Ivy』！」令工作人員哭笑不得。

兩人在出賽前一週，碰巧共同參加馬來西亞的一場商演，艾薇盡地主之誼，帶曾比特品嚐道地美食，還教曾比特用馬來語點餐；曾比特則化身嚴格的粵語老師，調整艾薇的各種發音咬字；兩人從確定合作開始，每天都會討論歌曲細節，希望藉由演出時歡愉的氛圍帶動現場觀眾。

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艾薇（喜鵲娛樂提供）

節目中的新聲歌手solo曲，艾薇則詮釋〈火柴天堂〉，會選這首歌背後有著極具意義的故事，原來她想把這首歌獻給逝去的爺爺。艾薇在錄製節目期間，爺爺突然離世，沒能來得及見到最後一面；而〈火柴天堂〉正是爺爺最喜歡的一首歌，這段時間，艾薇因為工作滿檔，面對悲傷與不捨情緒，只能一直壓抑著，正式演出當天，她甚至一度承受不了滿溢的悲痛，差點在舞台上潰堤，下了舞台後，她抱著工作人員痛哭，久久都無法平靜下來。

艾薇（喜鵲娛樂提供）

彩排時也發生意外插曲，艾薇為了提升舞台效果，特別加強乾冰特效的運用，營造出夢幻氛圍，結果竟造成舞台太濕滑，進行後翻動作時手滑，在台上摔倒、敲到頭，當她爬起來看到樂手老師並沒有停下來，便忍著疼痛完成彩排，結束後發現額頭上多了個不小的傷口，面對大家的關心，很正能量的艾薇說：「我可是經歷過21針在臉上『被選中的人』，這點小傷不算什麼，大家不用擔心！」

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