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選美皇后升格3寶媽！劉伊心循古法「13道手續」剃胎毛

劉伊心升格三寶媽，一家人換上古裝禮服拍攝全家福。（傳家手工印章提供）劉伊心升格三寶媽，一家人換上古裝禮服拍攝全家福。（傳家手工印章提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「選美皇后」劉伊心和老虎牙子董事長林志隆，先後誕下女兒「牙子」、兒子「Wing」，今年7月順利生下第三胎小公主「CC」。劉伊心近期慶祝CC的「成長禮」，遵循古法替新生兒剃胎毛，並將剃下來的胎毛做成胎毛章和臍帶章。一家人換上古裝禮服，紀錄下凝聚時刻。

家中成員再添一員，劉伊心跟老公注重成長過程中的儀式感，小女兒CC的成長禮儀式也不例外，這次拍照主軸由大女兒牙子親自挑選，有別於過往二個寶貝的成長禮，以紅色古裝禮服為主，牙子優先挑選最喜歡的「Elsa色」，定調整家人亮春色系氛圍，更顯溫馨。劉伊心表示，大女兒從小就很有主見，遺傳到自身的美感DNA，拍攝過程兩個寶貝像個小大人逗弄CC拍照，從孕婦寫真開始到古禮儀式，一家人拍照已經信手捻來，專業度十足。

劉伊心慶祝CC的「成長禮」，遵循古法替新生兒剃胎毛。（傳家手工印章提供）劉伊心慶祝CC的「成長禮」，遵循古法替新生兒剃胎毛。（傳家手工印章提供）

劉伊心說，剃胎毛有13道繁複手續，包括先拿出雞蛋祈求女兒美麗又漂亮，石頭祈求要有膽量膽識，韭菜祈求健康長壽等等，最後才是重頭戲剃頭，代表新生兒一切從頭開始。面對繁複的古禮步驟，劉伊心表示，大寶跟二寶表現可圈可點，並沒有顯現不耐煩情緒，反而爭相幫忙，想要為妹妹拿好吉祥物拍照，可愛的畫面，讓劉伊心跟老公十分暖心。

三個寶貝皆有準備為自己負責任蓋章的胎毛章跟臍帶章，作為出生的成年禮，希望三個寶貝可以跟爸媽一樣，全力追求屬於自己的事業，劉伊心提到方章代表「方方正正」這會象徵穩固、守信、永恆不變的含意，適合不動產買賣；圓章則代表「財源滾滾、錢滾錢」，用於銀行開戶及各種流動性資產，望子女未來成鳳成龍。

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