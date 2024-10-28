晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《艾諾拉》北美平均票房續創佳績！金馬影展搶先登場也賣光

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲今年坎城影展金棕櫚大獎的電影《艾諾拉》，繼上映首週在北美以6家戲院上映創下「今年最高的單家戲院平均票房」後，上週末（10月25至27日）擴大至34家戲院持續以限量形式上映，再收86萬7142元美金（約台幣2781萬元），平均單家戲院票房達到2萬5504元美金（約台幣81萬元），表現依舊亮眼。

榮獲坎城影展金棕櫚的《艾諾拉》，持續以限量上映之姿在北美創佳績。（UIP提供）榮獲坎城影展金棕櫚的《艾諾拉》，持續以限量上映之姿在北美創佳績。（UIP提供）

《艾諾拉》由美國名導西恩貝克編導，以喜劇手法描述一位來自布魯克林的年輕性工作者，遇見了一位富豪的兒子並衝動地嫁給了他。當這個消息傳到俄羅斯時，她的童話故事將受到威脅，因為富豪父母決定前往紐約取消這段婚姻。目前北美限量放映票房已破161萬美金（約台幣5164萬元），並計劃在秋季和頒獎季繼續擴大放映。

導演西恩貝克慧眼相中米琪麥迪遜演出《艾諾拉》。（UIP提供）導演西恩貝克慧眼相中米琪麥迪遜演出《艾諾拉》。（UIP提供）

導演西恩貝克透露，當初看完2022年的《驚聲尖叫》，就深信米琪麥迪遜非常適合演出「艾諾拉」，更說當初一度讓投資方感到疑慮，「我記得當我向投資方介紹時，他們問：『米琪麥迪遜？還有誰？』，我當時回答『不，她就是主角！』」事後證明他的眼光沒錯，米琪的精湛演出大受好評。

該片也並非西恩貝克首度以性工作者或情色產業的工作者為題材，他在坎城影展拿下金棕櫚大獎時，不忘藉此機會呼籲減少對性工作的污名化，並說將獎項獻給「所有的性工作者——過去的、現在的和未來的。」

《艾諾拉》將在2024金馬影展搶先在台首映，兩個放映場次昨天（27日）一開賣就被影迷搶購一空，電影將於12月6日正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中