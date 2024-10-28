《艾諾拉》北美平均票房續創佳績！金馬影展搶先登場也賣光

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲今年坎城影展金棕櫚大獎的電影《艾諾拉》，繼上映首週在北美以6家戲院上映創下「今年最高的單家戲院平均票房」後，上週末（10月25至27日）擴大至34家戲院持續以限量形式上映，再收86萬7142元美金（約台幣2781萬元），平均單家戲院票房達到2萬5504元美金（約台幣81萬元），表現依舊亮眼。

榮獲坎城影展金棕櫚的《艾諾拉》，持續以限量上映之姿在北美創佳績。（UIP提供）

《艾諾拉》由美國名導西恩貝克編導，以喜劇手法描述一位來自布魯克林的年輕性工作者，遇見了一位富豪的兒子並衝動地嫁給了他。當這個消息傳到俄羅斯時，她的童話故事將受到威脅，因為富豪父母決定前往紐約取消這段婚姻。目前北美限量放映票房已破161萬美金（約台幣5164萬元），並計劃在秋季和頒獎季繼續擴大放映。

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導演西恩貝克慧眼相中米琪麥迪遜演出《艾諾拉》。（UIP提供）

導演西恩貝克透露，當初看完2022年的《驚聲尖叫》，就深信米琪麥迪遜非常適合演出「艾諾拉」，更說當初一度讓投資方感到疑慮，「我記得當我向投資方介紹時，他們問：『米琪麥迪遜？還有誰？』，我當時回答『不，她就是主角！』」事後證明他的眼光沒錯，米琪的精湛演出大受好評。

該片也並非西恩貝克首度以性工作者或情色產業的工作者為題材，他在坎城影展拿下金棕櫚大獎時，不忘藉此機會呼籲減少對性工作的污名化，並說將獎項獻給「所有的性工作者——過去的、現在的和未來的。」

《艾諾拉》將在2024金馬影展搶先在台首映，兩個放映場次昨天（27日）一開賣就被影迷搶購一空，電影將於12月6日正式在台上映。

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