女網紅揭心靈課程黑幕！昔被逼刷卡買課程還遭詛咒

美妝網紅「蘿倫」在Threads清楚講述了心靈課程的內容以及逼迫學員買單的手法。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日網紅家寧因舉止怪異，深陷「心靈課程」爭議。美妝網紅「蘿倫」26日也在Threads發表看法，坦承自己曾接觸過「P」開頭的心靈課程，清楚講述了課程的內容以及逼迫學員買單的手法。

蘿倫透露自己曾上過類似的課，且她自認自己是個死腦袋，很難被洗腦也不信任何宗教。她接著指出課程中學員們會大吼「我會成功！」吼得不夠大聲就不能過關，接著還會舉辦假喪禮，讓學員蓋白布冥想人生，跟過往的自己道別，葬禮後掀開白布，導師還會祝福「恭喜你重生了」。

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接著，該課程還會要學員將雜誌上喜歡的物品剪下來貼在一張白紙上，寫上自己的姓名、地址、電話，激勵自己要成功。其中令蘿倫最難以接受的是，曾有一名學員分享自己被性暴力的經歷，導師竟冷回「妳要不要檢討看自己的責任？」。

完成所有課程後，此時導師要求每個學員打電話給5個朋友，來攏更多人來學習，蘿倫深知該課程的怪異，本就不打算拉人來，但導師們竟將她逼迫她刷卡買新課程，更表示該課程與兩性有關，會獲益良多。蘿倫當下馬上回覆自己單身不需要，怎料竟被詛咒「若是不來上課以後要是離婚、感情受創怎麼辦？」，好在意志堅定的蘿倫最終也沒有被洗腦。

一系列宛如《周處除三害》中邪教幫相同的情況，竟在現實社會中是存在的，令不少網友相當傻眼，也盼有更多網紅們能跳出來抵制這種無良商人的行為。



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