柯文哲沒被關會照顧老爸？ 柯美蘭遭嗆別裝可憐

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，19日民眾黨在新竹市舉辦「為司法正義站出來」戶外開講活動，他的胞妹柯美蘭透露柯爸柯承發身體狀況不佳。

相關新聞：蔡壁如曝柯爸病情惹議 柯美蘭在民眾黨群組嗆「請她閉嘴」

請繼續往下閱讀...

柯美蘭致詞時突然哽咽、演說一度中斷，她說，「這個國家執政黨押人取供，押我哥哥，我要獨自面對我爸爸生病」，言下之意，透露臥病中的柯爸身體狀況不太好，接著上台的新竹市議員李國璋更稱柯爸已經轉進加護病房。

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見。（資料照、記者塗建榮攝）

對此，知名作家苦苓在個人臉書發文要柯美蘭別裝可憐了，他告訴柯美蘭：「你哥就算沒被關，他幾時幫忙照顧過生病的老爸？」

相關新聞：浮報員工薪資 苦苓替民眾黨改新黨名

而前立委蔡壁如20日在受訪時被問到柯文哲探視柯爸一事，透露柯爸部分病況，「因為急性心肌梗塞，目前已經有支架」，還說柯文哲18日已到醫院探視，事後引發柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部LINE群組開噴，要蔡壁如「閉嘴」、「你沒資格洩露我父親的病情」！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法