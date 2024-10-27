美女主播遊越南陷交通地獄！當地混亂景象宛如「30年前台灣」

主播吳宇舒最近趁休假飛到越南河內旅遊，意外發現當地交通狀況極差。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年來東南亞國家逐漸成國人愛去的旅遊勝地，美女主播吳宇舒最近趁休假飛到越南河內旅遊，意外發現當地交通狀況極差，雜亂情況宛如「30年前的台灣」，一番言論引發關注。

吳宇舒表示，乍看河內街景就像30年前的台灣，不僅機車多到不行，人行道也被居民的板凳矮桌擺滿、機車更是隨便亂擋路。（翻攝自IG）

此行是吳宇舒第二次去北越自由行，當地有了不少改變，像是物價明顯變貴、觀光客變多以及每家店員都會英文，甚至是中文。但是河內的交通卻比上次還糟，「乍看街景就像30年前的台灣」，不僅機車多到不行，人行道被居民的板凳矮桌擺滿、機車隨便亂擋路，連走在巷子邊都很容易被撞，路上完全沒有紅綠燈，汽車機車都以狂按喇叭來通行，非常危險。

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貼文一出，引不少台灣網友共鳴，「北越交通真的亂」、「我跟太太也剛從河內回來，滿街喇叭聲也是開了眼界」、「物價變貴了，可能是觀光客越來越多的因素」、「過馬路要有特殊節奏」。

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