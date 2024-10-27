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娛樂 最新消息

陳詩媛快看！王齊麟變身金鋼狼帥成這樣 和GX大跳射手舞

鼓鼓（左起）、王齊麟、蕭秉治同台大跳射手舞。（相信音樂提供）鼓鼓（左起）、王齊麟、蕭秉治同台大跳射手舞。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕奧運羽球金牌選手王齊麟和樂天啦啦隊陳詩媛感情穩定，不時放閃，昨（26日）晚他帥氣變身「金鋼狼」，在「2024桃園萬聖城」活動上與蕭秉治及「鼓鼓」呂思緯所組的「GX」同台表演，氣氛嗨翻。

王齊麟除了和GX在台上大合唱並嗨跳「射手舞」，3人也在台上打起羽球，並將有3人簽名的限定羽毛球送給台下幸運觀眾。GX發現王齊麟很愛唱歌，由於蕭秉治12月7日會登上小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，昨晚也相約王齊麟去看演出，期待當天台北小巨蛋見。

鼓鼓（左起）、王齊麟、蕭秉治為萬聖節活動費心思變裝。（相信音樂提供）鼓鼓（左起）、王齊麟、蕭秉治為萬聖節活動費心思變裝。（相信音樂提供）

除了王齊麟扮裝成「金鋼狼」，蕭秉治和鼓鼓則化身電影《絕地戰警》的警探哥倆好，不只穿上酷帥造型防彈衣，更特製兩人的名牌及GX臂章，獻唱《感覺犯》、《外人》等多首歌曲。

鼓鼓也分享他與蕭秉治之間的好默契與小秘密：「雖然秉治可能話不多，但我能透過他的眉宇間就會知道他要說什麼！」

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