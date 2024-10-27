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眾量級家寧遭疑染上邪教！最新受訪「判若兩人」畫面驚呆網

家寧在自身頻道狀態詭異，但在走鐘獎受訪時又恢復正常。（翻攝自YT、Threads）家寧在自身頻道狀態詭異，但在走鐘獎受訪時又恢復正常。（翻攝自YT、Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕萬YouTuber「眾量級」中的Andy、家寧情侶檔，近日證實已正式分手。家寧也於25日上傳自己頻道的第一支影片，影片裡她的詭異狀態讓許多人感到毛骨悚然，懷疑她是進修「心靈課程」太過火，或是染上邪教。不過昨（26）日家寧出席走鐘獎受訪時，她的狀態又恢復正常，讓不少網友相當傻眼。

家寧昨日在走鐘獎接受訪問時，她的語調恢復正常，採訪到最後還發出經典笑聲。（翻攝自Threads）家寧昨日在走鐘獎接受訪問時，她的語調恢復正常，採訪到最後還發出經典笑聲。（翻攝自Threads）

家寧昨日以評審身分出席第6屆走鐘獎，她以一襲華麗公主復古風格現身，在接受網紅「串串李川」訪問時，可以看到她語調正常，採訪到最後還發出經典笑聲，看起來跟影片中的詭異狀態判若兩人。

網友們看到該採訪片段紛紛傻眼直呼，「X小...這邊看起來超正常」、「都沒有人懷疑她是故意假裝中邪的嗎」、「我覺得家寧是懂掌握流量密碼的」。

由 @alan0509s 發佈
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