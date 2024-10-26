才爆熱戀牛肉麵店帥老闆！楊乃文當眾被求婚 不給面子直接回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后楊乃文今晚重返北流舉辦「繆斯MUSE」演唱會，她才被週刊爆料熱戀牛肉麵店的帥老闆，稍早在演唱會又被歌迷「求婚」，她則不改酷樣直接拒絕了。

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金曲歌后楊乃文今晚重返北流舉辦「繆斯MUSE」演唱會。（記者陳奕全攝）

楊乃文重返北流，她唱到一半才說：「稍微比較不緊張了！」台下則是不斷有歌迷告白，稍微舒緩了她緊張的情緒。

今晚北流的觀眾超級熱情，現場有人喊「乃文寶貝」，楊乃文妙回：「我不認識你，但是嗨！」聽到有人喊「我愛妳」示愛，她直接拒絕，「我知道你愛我啦，但是我不愛你！」

更妙的是，最後有女粉絲喊出「嫁給我」，楊乃文不改酷樣回應：「絕對不可能，我喜歡男生！」直接打槍不給粉絲面子。

楊乃文演唱會光影效果豐富。（記者陳奕全攝）

除了聽覺讓歌迷沉醉其中，「繆斯MUSE」演唱會的視覺也令人激賞，演唱會以「光」為概念，透過光影、色彩的設計，創造千變萬化的舞台效果，為音樂醞釀出最適當的氛圍，今天包括吳青峰、邱彥翔、范曉萱、連靜雯、黃小柔、蘇慧倫、白安等藝人現身捧場。

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