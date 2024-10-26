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娛樂 電影

同志遊行前夕！38年前《孽子》數位修復首映 白先勇力挺站台

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由虞戡平執導的電影《孽子》在1986年上映，轟動一時，電影經過數位修復後，相隔38年，昨天（25日）在國家影視聽中心世界首映，包括導演虞戡平、小說原著作家白先勇皆出席映前座談，在台灣同性婚姻合法化5週年、第22屆台灣同志遊行前夕，《孽子》數位修復版的首映別具意義。

《孽子》在二二八和平公園取景。（國家影視聽中心提供）《孽子》在二二八和平公園取景。（國家影視聽中心提供）

回望38年前問世的台灣同志主題電影先鋒《孽子》，在戒嚴威權時代奮力突破重圍，用影像、生動的人物刻劃，為台灣性別平權之路開創歷史，選在影視聽中心的「世界影音遺產日」系列活動中首映，令觀眾親身感受其動人的時代意義。

孫越演出《孽子》，還到同志酒吧做田野調查。（國家影視聽中心提供）孫越演出《孽子》，還到同志酒吧做田野調查。（國家影視聽中心提供）

白先勇於首映當天特別出席，他表示：「很多人問我為什麼寫《孽子》？雖然《孽子》問世的時候還是戒嚴時期，同志議題在當時還是禁忌，但身為創作者，應該要對自己的創作百分之百的誠實。我覺得文學不外乎是人性、人情。同志的存在雖然是少數，可是少數人也能代表人性的一部份，那麼文學就應該去記錄這些人性和人情。」

《孽子》原著小說作者白先勇（左）及電影導演虞戡平同台。（國家影視聽中心提供）《孽子》原著小說作者白先勇（左）及電影導演虞戡平同台。（國家影視聽中心提供）

導演虞戡平也熱情召集親友共同參與，他感而發：「我拍的電影大部分是關於台灣社會邊緣人的故事，在過去那樣的環境裡，同志真的就是邊緣人，所以白老師的小說引起我很大的興趣。我們當初在想怎麼將長篇小說的角色融合、濃縮到電影篇幅裡面，真的花了很多心力。」

電影剪接師廖慶松（左起）、影視聽中心董事長褚明仁、虞戡平導演、作家白先勇、演員蘇明明及導演萬仁，齊聚《孽子》數位修復版首映。（國家影視聽中心提供）電影剪接師廖慶松（左起）、影視聽中心董事長褚明仁、虞戡平導演、作家白先勇、演員蘇明明及導演萬仁，齊聚《孽子》數位修復版首映。（國家影視聽中心提供）

他分享開拍之前要和當時稱為新公園的二二八和平公園聯繫、取景都很不容易，還帶了主演孫越到同志酒吧做田野調查，幾十年前為電影付出的回憶湧現，讓現場觀眾聽得津津有味。

《孽子》經過數位修復，重登大銀幕。（國家影視聽中心提供）《孽子》經過數位修復，重登大銀幕。（國家影視聽中心提供）

為響應「世界影音遺產日」，影視聽中心於本週末接續舉辦系列限定活動，10月26日週六下午即有《神龍飛俠大冒險：尋找失落的電影寶藏》闖關活動，以及中心研究出版組《2024TFAI影視聽研究交流會》分享本年度研究成果，當天晚間將於新莊影視聽中心戶外廣場進行《神龍飛俠》亞洲首映，自由入場！邀請民眾一同歡慶，更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

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