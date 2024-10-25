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娛樂 電影

金馬準影后區嘉雯現蹤高雄！自虧太老拒拍親密戲：不能show my body

區嘉雯（左）主演《從今以後》，與導演楊曜愷在高雄電影節暢談拍攝趣事。（高雄電影節提供）區嘉雯（左）主演《從今以後》，與導演楊曜愷在高雄電影節暢談拍攝趣事。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港電影《從今以後》入圍金馬獎4項大獎，昨天（24日）在雄影舉行台灣首映，導演楊曜愷與女主角區嘉雯跨海來台參與映後活動，區嘉雯表示有點緊張，不知道台灣人對同性戀議題電影有什麼看法，希望台灣觀眾喜歡這部電影；楊曜愷則說台灣同性婚姻合法，但香港沒有，很期待看到觀眾對於這部作品的反應。

距離區嘉雯上次來南台灣，已是40年前，她表示是年輕時曾與朋友相約來遊玩，當時去了屏東佳樂水風景區，笑說當時在那蹦蹦跳跳的，現在已經跳不動，這次來高雄覺得這個城市很多元，既保存了老建築的歷史價值，也有很嶄新的市容。而楊曜愷是第2次來到高雄，直呼高雄是非常尊重藝術的城市。此次《從今以後》入圍金馬獎4項大獎，楊曜愷與區嘉雯分別入圍了最佳導演獎和最佳女主角獎，楊曜愷直呼很開心區嘉雯成為準影后，但令他最開心的是電影入圍了最佳劇情片，「這代表對這部電影所有工作人員的肯定」。區嘉雯則說自己總是「作最壞的打算，作最好的準備，所以生活總是充滿了驚喜！」

《從今以後》導演楊曜愷（左）、區嘉雯一起出席高雄電影節活動，與影迷互動。（高雄電影節提供）《從今以後》導演楊曜愷（左）、區嘉雯一起出席高雄電影節活動，與影迷互動。（高雄電影節提供）

《從今以後》以女同性戀的情感，延伸至同性婚姻的權益議題，楊曜愷透露創作發想是源於他參加一場2020年香港的談話性節目，當時節目談到LGBTQ在法律上的繼承權問題，主持人舉出一些案例，這些例子就類似《從今以後》中關於同性伴侶過世的權益情節，於是楊曜愷詢問主持人是否能引薦一些當事人，於是就藉著這些當事人的經驗分享，啟發他拍成長片《從今以後》。

關於香港LGBTQ的現況，楊曜愷表示，目前香港尚未承認同性婚姻，即使是在美國或英國等國家合法結婚，香港政府依然不予承認。不過，去年出現了一些進展，LGBTQ社運人士岑子杰的同性婚權案部分勝訴，香港政府因此需承認包括「民事結合」在內的同性伴侶關係。儘管香港終審法院尚未賦予同性伴侶完整的婚姻權利，這一結果仍被視為LGBTQ族群的一次階段性勝利，至於香港政府是否會承認在海外合法結婚的同性伴侶，最終結果預計在今年底揭曉。台灣作為亞洲第一個同婚合法的國家，楊曜愷表示確實有激勵很多香港LGBTQ更勇於爭取自己的權益。

區嘉雯以《從今以後》入圍金馬獎最佳女主角。（高雄電影節提供）區嘉雯以《從今以後》入圍金馬獎最佳女主角。（高雄電影節提供）

區嘉雯是首次演出女同性戀者角色，但她說不太需要事先做準備和功課，「因為我是讀女校，女校常常見到tomboy，他們不一定是同性戀，可能有的人在學生時期是，有的是長大後喜歡同性，這都是一個過程，在我成長期間看過很多，成年後我也認識很多女同性戀朋友。」

區嘉雯覺得女性在親密程度上，就算沒有肉體關係，也會容易產生感情，「你跟你的女性好友很容易擁抱、手牽手，不會覺得很尷尬，但男生比較不一樣，可能華人的社會文化風氣比較難。」區嘉雯透露老早就問楊曜愷會不會有很多親密鏡頭，說「因為我已經太老了，不能show my body（笑）」。

《從今以後》在高雄電影節舉行台灣首映，吸引許多影迷共襄盛舉。（高雄電影節提供）《從今以後》在高雄電影節舉行台灣首映，吸引許多影迷共襄盛舉。（高雄電影節提供）

楊曜愷與區嘉雯是第二次合作，直呼上次拍攝《叔．叔》後對區嘉雯的表現很驚艷，心想一定要再找她合作，沒想到準備了4年之久，不過在這過程中，也發覺角色非常適合區嘉雯，「她們都是外表看起來很順從，但內心很堅定，在刻畫角色的過程中，越來越肯定嘉雯姐是詮釋該角色的不二人選。」區嘉雯則說《叔．叔》是她首次參與電影拍攝，感覺很有趣也很愉快，這次能再和楊曜愷合作很榮幸。

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