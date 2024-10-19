（影）AV女優日向夏因公司一句話崩潰 心痛根本不被尊重

AV女星日向夏。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優日向夏昨（18）日在社群發布一段暴哭影片，她邊哭邊說：經紀公司突然告訴她「公司不需要妳了」，讓她覺得很沮喪。其實日向夏在AV圈子人氣頗高，若是想跳槽其他公司絕對不成問題，不知為何偏偏要留在現在的經紀公司任人糟蹋、欺侮？對此，台灣AV達人一劍浣春秋認為「是她心太軟、還是有把柄落在人家手上」他也建議日向夏如果有機會一定要快點逃。

日向夏發出暴哭影片。（翻攝自X）

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日向夏所屬的經紀公司為「44MANAGEMENT」，該公司過去也曾經發生讓AV女優深田詠美欠稅，看來內部管理早就出了問題。日向夏先前也曾表示公司欠薪不付，還指有人抵制她，讓她無法共演，這還不是最誇張的事，該公司從社長到經紀人都會對AV女優已讀不回，歧視意味濃厚。

日向夏抱怨公司對她不好，卻又不離開公司，背後必定有原因。（翻攝自X）

已讀不會背後有什麼意義呢？一劍浣春秋表示：公司已讀不回的話，AV女優可能連何時要空出時間準備拍片都不知道。日向夏先前就向公司詢問行程，但是卻根本沒人理她，且在非常突然的狀況下直接告訴她「沒有行程」。

該公司也會把資源全都壓在某個新人身上，已經在公司忍辱負重3年的日向夏當然會感覺到不被尊重。

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