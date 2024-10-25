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娛樂 電視

海產道歉了！ 託買周杰倫門票惹怒小鐘：警惕禮貌怎麼寫

小鐘（左）與海產因為周杰倫演唱會門票產生心結。（翻攝自臉書）小鐘（左）與海產因為周杰倫演唱會門票產生心結。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「周董」周杰倫將在12月於大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，票券開賣後5分鐘內瞬間秒殺，一票難求。日前藝人小鐘上《小姐不熙娣》忍不住爆料，藝人「海產」拜託他買4張周杰倫「嘉年華」巡迴演唱會的門票，小鐘表示無法追加，得到否定答案後，海產竟然改口要問「老大（吳宗憲）」甚至對小鐘回傳的訊息已讀不回，行為遭炎上。今（25）稍早海產已經在社群發文道歉。

海產今日稍早已在社群向小鐘道歉。（翻攝自臉書）海產今日稍早已在社群向小鐘道歉。（翻攝自臉書）

海產在社群平台發文，「鐘哥，身為一個晚輩，卻用輕藐的態度面對與鐘哥的談話，有求於鐘哥卻沒有及時的回覆」海產表示深感抱歉，也對網友指教會好好醒悟與反省，未來與長輩談話更謹言慎行。海產特別強調：「好好警惕自己『禮貌』怎麼寫與好好實踐。」

小鐘公布與海產對話。（翻攝自YT）小鐘公布與海產對話。（翻攝自YT）

事實上，小鐘收到海產傳訊後，幫忙詢問狀況，但因為演藝圈內買票登記已經截止且無法追加、更動，故小鐘婉轉開玩笑說：「沒問題啦，你（海產）的人脈應該去看得了啦」。海產知道小鐘無法幫上忙之後，回覆：「哈哈，我問我大哥（指吳宗憲）好了」，由於周杰倫昔日結婚時並沒有邀請吳宗憲，還曾鬧上媒體，小鐘覺得海產在揶揄自己，且把他當工具人，好像找他拿票是理所當然的事。

對此，海產說「事發後已私訊致歉，抱歉佔用公共資源」。

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