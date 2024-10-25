阿Ken邀納豆激發腦力 頻被索「周董」票哀嚎沒轍

〔記者傅茗渝／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日起要在大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，掀起搶票大戰，連好友阿Ken也沒轍，他今（25）出席和林書煒搭檔主持的全新益智節目《一夜復活》記者會，直呼自己不勝其擾，「我覺得請他加場比較容易。」

阿Ken 和林書煒搭檔主持全新益智節目《一夜復活》。（東風衛視提供）

林書煒透露19歲愛女蔡中泠想麻煩阿KEN幫買周杰倫演唱會的門票，但她根本不敢跟阿KEN開口，跟女兒說：「他壓力很大，不要再增加困擾。」阿KEN認為應該是請爸爸蔡詩萍買比較快，林書煒直呼：「他現在在抓黃牛，根本沒空。」而昨傳出黃牛夫妻不法取得198張演唱會票，警方將函請文化局處理作廢，阿KEN打趣表示：「活化一下變活票，周杰倫黃牛票一夜復活。」

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阿Ken透露今錄影邀來好友納豆挑戰答題，盼好好激發納豆的腦力，他看到很多網路留言說納豆怎麼看起來笨笨的，「讓你們看看他到底多笨！」被問到要不要邀請安心亞？他想到安心亞最近正為新作品宣傳，「其實可以邀她，她是很認真的表演者，某些類型的題目會很博學，但她很生活白癡，不了解就真的完全不懂。」

阿Ken邀納豆上節目，林書煒想找老公蔡詩萍應戰。（東風衛視提供）

林書煒則想邀老公蔡詩萍，笑說老公形象學富五車，還曾誇口來節目上挑戰，絕對一題都不會錯，孰料有次林書煒在家順題目，剛好是關於「周星馳」的題型，她的老公蔡詩萍正巧是周星馳迷，問到周星馳最賣座電影是《功夫》還是《少林足球》？蔡詩萍竟當機答錯，趕緊表示自己最愛的是《唐伯虎點秋香》，林書煒忍不住吐槽：「你還敢說你是周星馳的鐵粉！」

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