晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

阿Ken邀納豆激發腦力 頻被索「周董」票哀嚎沒轍

〔記者傅茗渝／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日起要在大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，掀起搶票大戰，連好友阿Ken也沒轍，他今（25）出席和林書煒搭檔主持的全新益智節目《一夜復活》記者會，直呼自己不勝其擾，「我覺得請他加場比較容易。」

阿Ken 和林書煒搭檔主持全新益智節目《一夜復活》。（東風衛視提供）阿Ken 和林書煒搭檔主持全新益智節目《一夜復活》。（東風衛視提供）

林書煒透露19歲愛女蔡中泠想麻煩阿KEN幫買周杰倫演唱會的門票，但她根本不敢跟阿KEN開口，跟女兒說：「他壓力很大，不要再增加困擾。」阿KEN認為應該是請爸爸蔡詩萍買比較快，林書煒直呼：「他現在在抓黃牛，根本沒空。」而昨傳出黃牛夫妻不法取得198張演唱會票，警方將函請文化局處理作廢，阿KEN打趣表示：「活化一下變活票，周杰倫黃牛票一夜復活。」

阿Ken透露今錄影邀來好友納豆挑戰答題，盼好好激發納豆的腦力，他看到很多網路留言說納豆怎麼看起來笨笨的，「讓你們看看他到底多笨！」被問到要不要邀請安心亞？他想到安心亞最近正為新作品宣傳，「其實可以邀她，她是很認真的表演者，某些類型的題目會很博學，但她很生活白癡，不了解就真的完全不懂。」

阿Ken邀納豆上節目，林書煒想找老公蔡詩萍應戰。（東風衛視提供）阿Ken邀納豆上節目，林書煒想找老公蔡詩萍應戰。（東風衛視提供）

林書煒則想邀老公蔡詩萍，笑說老公形象學富五車，還曾誇口來節目上挑戰，絕對一題都不會錯，孰料有次林書煒在家順題目，剛好是關於「周星馳」的題型，她的老公蔡詩萍正巧是周星馳迷，問到周星馳最賣座電影是《功夫》還是《少林足球》？蔡詩萍竟當機答錯，趕緊表示自己最愛的是《唐伯虎點秋香》，林書煒忍不住吐槽：「你還敢說你是周星馳的鐵粉！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中