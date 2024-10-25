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愛莉莎莎關濾鏡0修圖真面目曝光！網看傻瘋喊：好像李珠珢

愛莉莎莎近日到泰國旅遊。（翻攝自IG）愛莉莎莎近日到泰國旅遊。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber愛莉莎莎憑藉有話直說的直率個性，再加上多元的影片題材，擁有不少死忠粉追隨，儘管工作忙碌仍不忘分享生活點滴的她，日前上傳一系列穿泰服的美照，大方公開0修圖、0濾鏡的版本，吸引大批網友朝聖。

愛莉莎莎分享多張身穿的泰服美照。（翻攝自IG）愛莉莎莎分享多張身穿的泰服美照。（翻攝自IG）

愛莉莎莎近日到泰國遊玩，分享一系列自己穿上泰服的美照，可見她身穿淺粉色披肩式上衣搭配杏色長裙，髮型從原本的及肩中長髮，被接成一條長長的麻花辮，辮子上還有精美的花朵、蝴蝶髮飾點綴，裝扮起來顯得非常高貴典雅，愛莉莎莎也在文中高喊「你的泰國小公主已上線」，並透露化妝師及攝影師的技術專業，整組照片完全0修圖也0濾鏡。

照片曝光後，愛莉莎莎身穿泰服的絕美模樣吸引了2.2萬人朝聖按讚，網友紛紛誇她，「你是全泰國最美的女子吧」、「好美，超漂亮的莎莎，這個造型很適合你！」，還有不少人指出她撞臉韓國啦啦隊女神李珠珢，「台灣李珠珢」、「莎莎好像李珠珢呀」。

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