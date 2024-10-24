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娛樂 音樂

頑童台東跨年想趁機度假 熱狗累了盼創作能量回血

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」，12月31日將邀請本屆金曲歌王MC HotDog熱狗，還有瘦子、大淵、小春所組的嘻哈天團頑童MJ116參與演出，4位歌手都非常喜歡台東環境，可以放鬆心情。

頑童年底要去台東唱跨年，也希望有機會多留幾天度假。（台東縣政府文化處提供）頑童年底要去台東唱跨年，也希望有機會多留幾天度假。（台東縣政府文化處提供）

頑童將在台東跨年晚會上擔任跨年倒數壓軸演唱，團員談到：「來台東跨年其實感覺特別興奮，在歌單上除了安排經典合體的曲目，也會交叉帶來個人的橋段，大家可以期待一下！」

另外談起對於台東的印象，頑童說：「台東的印象就是一個很鬆弛，步調慢的地方，來到這裡跨年感覺真的很好！希望可以休假個幾天在這邊度假。」至於2025新年願望，他們期許：「希望世界和平，我們努力推出更多新作品。」

熱狗會在2025年第一刻「開工」登台獻唱，與台東的鄉親一起在新年第一時刻同歡，他說：「很開心很興奮，沒有工作的感覺，是熱鬧、派對的氣氛，我的表演本來就是比較派對氣氛的，很榮幸受邀來台東跟大家一起跨年。」

熱狗希望能找回創作動力。（台東縣政府文化處提供）熱狗希望能找回創作動力。（台東縣政府文化處提供）

對熱狗來說，台東是個很適合放鬆的地方，另聊到工作，他表示：「去年年底發了《髒藝術家》專輯後，將近一年的時間完全沒有寫歌，因為我連續兩年都發了專輯，太累了，所以我想要休息，讓我的創作能量回血！」

熱狗也透露：「最近我又開始寫新歌，也錄了一些demo。」不忘對自己喊話：「希望2025年可以多寫一些歌，會不會發專輯再說，但主要是讓自己再找回創作寫歌的狀態。」

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