FIF打歌舞台「3女團」同場競演！阿沁攜創作才女首登場嗨爆

阿沁、樂天女孩、未來少女紫月光、韓國勵齊女孩等歌手，同台競演登上FIF打歌舞台 。（FIF打歌舞台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣近年第一檔結合打歌舞台、偶像音樂節活動，FIF打歌舞台10月主題《星月之夜STARRY NIGHT》，邀來韓國勵齊女孩、未來少女紫月光與樂天女孩同台競演，另外包含林大晉、阿沁、楊婷婭 、怪物新人MIUSA妙莎、蝶香Rebaecca 采子，創作歌手Dolly 之絃。創作才女BIDO，當然還有人氣女偶像KIRIS、MEME女團的笑笑擔任主持，可以說是眾星雲集。

創作才女BIDO被阿沁邀當特別嘉賓，首次LIVE BAND演出讓她超興奮。（FIF打歌舞台提供）

節目總監、今年以創作歌手身分出道的阿沁，帶來與南拳媽媽合作的新單曲《記得愛＿原創版》與大熱單曲《妥協》，另外邀請創作才女BIDO擔任神秘嘉賓，演出由BIDO為新電影《鬼們之蝴蝶大廈》創作的作品《It’s Love 就是愛》，首次用LIVE BAND形式演出，BIDO表示非常興奮，期待粉絲能喜歡自己的原創作品。

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剛出道的勵齊女孩隊長可喬開心台灣終於有類似韓國的純音樂性舞台，這樣的打歌舞台就可以專注在唱歌、跳舞，並且與粉絲暢聊自己的音樂作品理念，副隊長吉拿也覺得很興奮，剛回歸就被邀約登上榮譽的舞台。勵齊女孩二代團成員包含十三位正式成員，隊長可蕎、副隊長吉拿、舞監莓米、惟婷都是初代成員，新人包含怡樺 、沛盈、采潔、李芸、詠瑄 、璐葳、Nabi 、Rita。

樂天女孩（左起）心韻、小紫、芷軒現身FIF打歌舞台。（FIF打歌舞台提供）

樂天女孩小紫說，這次是第二次回歸FIF，但是跟前一期不同的是以「樂天女孩」名義並且帶著主題曲《I am the one》登上打歌舞台，覺得很開心。樂天超人氣美女心韻也說，自己很少邊唱邊跳，真的很像唱跳藝人的感覺，非常享受其中，芷軒在表演自己的饒舌創作時，更被現場粉絲與導演團隊稱讚非常優秀。

擔任壓軸大任的是未來少女出道，超實力女團EightRA 紫月光，完整八位成員大陣仗登場，帶來五首完整作品，隊長Xiu說，這次要把舞台當作自己的個唱熱炸場，包含Brenda、Yia、Libi、17、Yuki、MENG、Bling，把全力都盡情釋放，現場氣氛嗨到最高點。

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