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娛樂 最新消息

（影）蔣友青搭公車飆髒話辱罵愛妻 乘客驚：直接開到派出所

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔣家第四代、34歲蔣友青上個月19日上午突現身士林地檢署，見媒體堵訪竟用中英文夾雜「晶晶體」，聲稱與人有官司糾紛「有關恐嚇、威脅」，沒想到事隔一個月，今（23）日又登上新聞版面。

蔣友青上個月19日突現身士檢。（資料照，記者溫于德攝）蔣友青上個月19日突現身士檢。（資料照，記者溫于德攝）

蔣友青最新話題，日前在公車上講電話並不斷咆哮，一度情緒失控狂飆髒話，被公車其他乘客拍下在網路公開。據了解，蔣友青當時在公車上正與老婆周玟君傳訊息，乘客目睹他質疑周玟君與其他異性朋友的關係才大動肝火。

蔣友青（左）2017年4月和周玟君低調結婚，他曾大鬧台北美國學校躍上社會版面。（翻攝自weng.ju　IG）蔣友青（左）2017年4月和周玟君低調結婚，他曾大鬧台北美國學校躍上社會版面。（翻攝自weng.ju　IG）

根據目擊乘客公開影片，蔣友青當時一手拉著吊環，一手拿著手機，原本低頭傳語音訊息，卻突然爆走狂飆英文髒話，甚至大聲咆哮，完全不顧車上眾人異樣眼光，乘客留言說：「真的太嚇人，下班時間.....285公車內，乘客擁擠，可怕的蔣家後代竟然這樣咆哮嚇人，蠻想大聲告訴司機，直接開往派出所。」

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