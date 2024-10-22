晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《仔仔一堂2》前進酷兒影展 10位帥男嘆：職場出櫃不容易

《仔仔一堂：第二季》在酷兒影展大螢幕首映。（酷兒影展提供）《仔仔一堂：第二季》在酷兒影展大螢幕首映。（酷兒影展提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港男男戀愛真人秀《仔仔一堂：第二季》今（22）在台灣國際酷兒影展首映，播出前五集，節目監製暨主持人王賢誌（Vinci）率領節目中「10位仔仔」出席活動，一字排開展現青春活力。

延續第一季的愛意洋溢，《仔仔一堂：第二季》安排全新10位素未謀面的男生參與，來自不同背景、擁有各自的故事，只有共同目的「尋找愛情」。

參與者包括時裝設計師Yiboh、醫師Tyler、凍肉店店長Kendrick、藥廠副總監Calvin、健身中心創意及營銷經理Jason、數位媒體公關顧問Ivan、理財顧問Lori、酒吧經理Nelbon、KOL及演員Juzco、調香師Stone特地搭早上首班飛機飛來台灣，足見對影展的重視。

《仔仔一堂：第二季》在酷兒影展大螢幕首映。（酷兒影展提供）《仔仔一堂：第二季》在酷兒影展大螢幕首映。（酷兒影展提供）

他們共同飛往峇里島，在節目安排下，進行一系列挑戰和任務，並分享彼此的故事和夢想；重點環節安排每位男生進行配對，給予機會向心儀男生主動提出約會，爭取二人獨處時光。

身為首位公開承認與同性結婚的香港男藝人王賢誌，表示香港實境秀節目能在台灣播出，很令人開心，可以讓更多人看見香港的酷兒們的樣貌。

來自各行各業的仔仔們紛紛表示，在職場公開出櫃是很不容易的事情，希望節目可以帶給大家勇氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中