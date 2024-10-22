《仔仔一堂2》前進酷兒影展 10位帥男嘆：職場出櫃不容易

《仔仔一堂：第二季》在酷兒影展大螢幕首映。（酷兒影展提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港男男戀愛真人秀《仔仔一堂：第二季》今（22）在台灣國際酷兒影展首映，播出前五集，節目監製暨主持人王賢誌（Vinci）率領節目中「10位仔仔」出席活動，一字排開展現青春活力。

延續第一季的愛意洋溢，《仔仔一堂：第二季》安排全新10位素未謀面的男生參與，來自不同背景、擁有各自的故事，只有共同目的「尋找愛情」。

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參與者包括時裝設計師Yiboh、醫師Tyler、凍肉店店長Kendrick、藥廠副總監Calvin、健身中心創意及營銷經理Jason、數位媒體公關顧問Ivan、理財顧問Lori、酒吧經理Nelbon、KOL及演員Juzco、調香師Stone特地搭早上首班飛機飛來台灣，足見對影展的重視。

《仔仔一堂：第二季》在酷兒影展大螢幕首映。（酷兒影展提供）

他們共同飛往峇里島，在節目安排下，進行一系列挑戰和任務，並分享彼此的故事和夢想；重點環節安排每位男生進行配對，給予機會向心儀男生主動提出約會，爭取二人獨處時光。

身為首位公開承認與同性結婚的香港男藝人王賢誌，表示香港實境秀節目能在台灣播出，很令人開心，可以讓更多人看見香港的酷兒們的樣貌。

來自各行各業的仔仔們紛紛表示，在職場公開出櫃是很不容易的事情，希望節目可以帶給大家勇氣。

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