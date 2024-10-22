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連勝文夫婦久違同框！蔡依珊遭嘆「沒當第一夫人 」直球發聲了

連勝文夫婦久違同框！蔡依珊遭嘆「沒當第一夫人 」直球發聲了國民黨副主席連勝文（左）與愛妻蔡依珊。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「紅豆食府」千金蔡依珊2006年與國民黨副主席連勝文結為連理，夫妻倆日前久違同框，2人一起赴連戰、連方瑀結婚60周年「鑽石婚宴」；連勝文近日也罕見曬出夫妻合影，沒想到一名網友指卻稱蔡依珊「沒能當上第一夫人太可惜」。對此，蔡依珊也颯爽直球回應。

連勝文（右）罕見曬出與愛妻蔡依珊的同框照。（翻攝自臉書）連勝文（右）罕見曬出與愛妻蔡依珊的同框照。（翻攝自臉書）

連勝文昨（21日）透露上週末舉辦亞太青少年籃球邀請賽，讓台灣球員與美國、日本、菲律賓好手交流，「我的太太也代表主辦單位在歡迎晚會上致詞，她分享自己過去也是籃球員，甚至可以打2號或3號位，防守也很強！」意外曝光妻子蔡依珊也是球好手。

此外，蔡依珊近來創辦食品品牌有成，她昨日也在臉書粉專曬出工作影片，畫面中的她被小編突襲辦公室，並一同玩起「終極二選一快問快答」，網友們更紛紛盛讚她美貌智慧兼具，但有一名網友感嘆表示：「蔡依珊沒能當上第一夫人，太可惜了！」對此她本人颯爽回應：「不是沒選總統可惜喔！」幽默感十足。

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