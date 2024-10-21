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認了沒看過《獵人》 黃宏軒：「轉送真正喜歡的人」引暴動

男星黃宏軒承認自己沒看過《獵人》所以將卡包拿出來抽獎。（翻攝自臉書）男星黃宏軒承認自己沒看過《獵人》所以將卡包拿出來抽獎。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕連鎖速食店宣布與日本動漫《HUNTER×HUNTER》（下稱：《獵人》）聯名推出卡包、撲克牌，引起熱烈回響。許多網紅、藝人都收到全套卡包公關品，不過男星黃宏軒今（21）在社群承認自己沒看過《獵人》，決定要把全套卡包用抽獎方式送出去，引起萬人暴動。

速食業者推出《獵人》聯名推出卡包、撲克牌。（麥當勞提供）速食業者推出《獵人》聯名推出卡包、撲克牌。（麥當勞提供）

許多真正喜愛《獵人》的粉絲，歡天喜地分享這個消息，還貼文謝謝黃宏軒。黃宏軒說要抽獎的文章底下也累積了超過萬人留言。最狂的是，黃宏軒收到的是編號「168」的卡盒，他笑稱：這個編號很吉利，並表示抽獎留言截止時間為今日23：59。

黃宏軒貼文發出，短短5小時內就吸引2.3萬則留言，都是滿滿的感謝：「黃宏軒居然拿出來給大家抽！人真好」、「黃宏軒我愛你」、「抽我，謝謝，黃宏軒最帥」。

黃宏軒認了自己沒看過《獵人》發文抽獎。（翻攝自threads）黃宏軒認了自己沒看過《獵人》發文抽獎。（翻攝自threads）

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